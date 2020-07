Šťavnatý kuřecí závitek: Díky jednoduchému triku nebude maso vysušené

Všeobecně se traduje, že kuřecí prsa jsou suchá a tepelná úprava z nich neudělá kdovíjaký zážitek. Koko vám ukáže trik, jak z nich vykouzlit super šťavnatý kousek s parádní náplní. Celý postup najdete na videu v článku.

Ingredience:

2 ks kuřecích prsíček

pesto

nastrouhaný uzený sýr (například mozzarella)

sůl, pepř

Postup:

Kuřecí prsíčka postupně nařezávejte a otevírejte tak, aby výsledné plátky byly tenké cca 0,5 cm. Poté je po obvodu ořízněte do tvaru obdélníku. Odřezky masa nařezejte na malé kousíčky. Přidejte pesto, sůl, pepř, nastrouhaný uzený sýr a vše promíchejte. Každý plátek masa položte na vlastní kousek pečicího papíru, osolte a umístěte na něj polovinu náplně.

Opatrně srolujte a závitky poté ještě zpevněte alobalem. Vložte je do rendlíku s takřka vroucí vodou a cca 20 min pošírujte (to znamená vařte v horké vodě o teplotě 80 až 95 °C). Následně rolády vyndejte, vybalte a na másle ještě dozlatova opečte.