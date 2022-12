Štědrá vánoční kouzla: Magické rituály vám přinesou lásku, úspěch i peníze

Chybí vám v životě něco? Spolehněte se na kouzlo se svíčkami, které k adventu neodmyslitelně patří. Pohled do plamínku zapálené svíčky spojte s rituálem pro splnění přání. Záleží na její barvě. Vybírejte podle toho, co vám schází – žlutou pro úspěch, sebevědomí a dosažení svých cílů, zelenou pro zdraví a štěstí, modrá přináší lepší náladu, uzdravení a psychickou pohodu, červená zase lásku, vášeň a plodnost, růžová romantiku a oranžová odvrací obavy, nedůvěru a žárlivost.

Vyslovte přání nad štědrovečerní svící

Poměrně snadné vánoční kouzlo plnící nejtajnější touhy přichází na řadu při zapalování svíčky na slavnostní tabuli u štědrovečerní večeře. V duchu si něco přejte a nezapomeňte se soustředit, abyste do přání vložila hodně energie.

Vyzvěte i další členy rodiny, aby i oni u svíčky mysleli na svá nejvroucnější přání. Svíci potom nechte úplně dohořet. Pozor dávejte pouze na to, aby vaše touhy nebyly sobecké. Pokud nijak nebudou zasahovat do svobodného rozhodování ostatních, měly by se vám splnit nejpozději do příštích vánočních svátků.