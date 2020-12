Stella Májová: Snoubenec zemřel, rozvedla se a pravou lásku našla v 67

Její kariéru odstartoval film Příklady táhnou, televizní diváci si ji ale asi nejvíce pamatují coby Zpěvanku v pohádce Byl jednou jeden král. Stella Májová měla rušný život a na naplnění životní lásky si musela počkat až do svých sedmašedesáti let.

Netoužila být herečkou Narodila se v roce 1923 v Havlíčkově Brodě jako Stella Weingärtnerová a už jako malá projevovala umělecký talent. V Praze chodila do taneční školy, hrála na klavír a chodila do ochotnického souboru. Přesto netoužila po slávě. Byla to její matka, kdo ji k herecké kariéře velmi intenzivně vedl. Když dělala Stella přijímací zkoušky na konzervatoř, náhodou potkala na chodbě dívku, která jí řekla o natáčení filmu Příklady táhnou a o tom, že režisér hledá právě někoho, jako je ona. Role už ale byla obsazená, nicméně filmaři si vzali její adresu. Po dvou týdnech přišlo překvapení. Režisér Cikán přijel k nim domů a oznámil, že herečka, která měla ve filmu hrát, si to rozmyslela, takže role je volná. Bylo jí patnáct a tahle šance jí osudově změnila život.

První setkání s osudovou láskou O mladé talentované dívce tenkrát psaly všechny noviny a rozhovor s ní dělal také jeden mladý redaktor Jaroslav Mráz. Sblížili se, začal chodit ke Stelle na návštěvu a nejspíš se do ní zamiloval. Jenže byla moc mladá a pak přišla válka. Po ní Jaroslav emigroval do USA a padesát let ho Stella neviděla.

Filmová kariéra Po filmu Příklady táhnou následovala ještě role v komedii Studujeme za školou a v dramatu Barbora Hlavsová. Na dlouhou dobu poslední film natočila v roce 1943 a pak deset let hrála jen v divadle. Působila postupně v Divadle Na Fidlovačce, u Jana Wericha a později v Městských divadlech pražských, kde zůstala až do roku 1989. Mezitím přišly další filmové role. Ať už to byly krásné pohádky Byl jednou jeden král, Princezna se zlatou hvězdou nebo filmy Zabil jsem Einsteina, pánové či Pane, vy jste vdova, Anděl na horách nebo Co je doma, to se počítá, pánové – tam všude se objevila. A zazářila.

Snoubenec jí zemřel Její soukromý život by vydal na knihu. Ještě za války se zasnoubila s pozounistou Janem Čížkem. Ke svatbě ale nedošlo, zemřel na tuberkulózu. Pak si vzala Vojtěcha Egema, ale tohle manželství skončilo velmi brzy, prý kvůli tchyni. Čtvrt století žila s přítelem Jiřím, ale nevzali se.