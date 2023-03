Sténání při sexu: Kdy se nehodí? Dá se naučit? Co na to sex expertka a muži?

Sténání dodává hrátkám v posteli šťávu a muži milují, když si to užíváte hezky nahlas. Proto můžete získat pocit, že čím víc, tím líp. Ne vždy to ale platí, a když to přeženete, můžete naopak požitek z milování zkazit. Jak poznáte, kdy už byste měla ubrat?

Proč je sténání dobré Sex není sólová akce. Komunikujeme při něm s naším partnerem pomocí dotyků, polibků, pohledů, pohybů a také sténáním. Dáváme tím naší drahé polovičce najevo, že se nám to líbí. A nejen to. „Zvukové projevy při milování silně působí na emoční části mozku. Umožňují partnerům navzájem lépe vnímat pocity toho druhého i beze slov a zároveň zesilují prožitek obou partnerů. Protože se jedná o nonverbální komunikaci, partneři většinou na základě určitých typů zvukových signálů předpokládají, že se v tom druhém něco odehrává. Z praxe mých klientů vyplývá, že i když máme pocit, že prožitkům toho druhého perfektně rozumíme, nikdy není od věci si o tom popovídat také pomocí slov. Leccos se pak vyjasní a partneři se mohou při milování příště lépe sladit," říká sex koučka Julie Gaia Poupětová.

Hlavně nic nepředstírejte! Každá jsme jiná a lišíme se i zvukovými projevy při milování. Zatímco některé ženy sténají už při sebemenším vzrušení a nemají problém s hlasitostí, jiné jsou spíš tichá voda a vášnivým projevům se oddají až při orgasmu, nebo ani při něm. Důvod může být ten, že nejste dostatečně uvolněná nebo jste víc introvertní a raději si vychutnáváte slast sama uvnitř sebe. „Určitě není dobré se do zvuků nutit a už vůbec ne tehdy, pokud dotyčná (dotyčný) nic necítí, tedy není vzrušená," doplňuje odbornice.

Trénujte vzdychání sama V případě, že je vaším problémem spíš stydlivost a ráda byste s partnerem víc sdílela, co se uvnitř vás odehrává, nebo jen chcete umocnit vlastní potěšení, zkuste to nejdřív sólo. „Pokud si žena přeje změnit stereotyp, více se uvolnit, dovolit si se více vyjadřovat a neví, jak na to, aby to nebylo příliš strojené, měla by začít s tréninkem zvuků při masturbaci. Ženám na svém kurzu Orgasmická žena doporučuji, aby to vyzkoušely jen tak samy pro sebe, trochu hravě, zablbnout si, pustit si hudbu," radí sex koučka.

Kdy už je to moc Na tohle přesná odpověď není a měla byste to cítit intuitivně. „Tím, že jsme schopni vnímat přes zvuky emoce, jsme samozřejmě schopni vnímat i faleš a přetvářku. Takže ačkoli se říká, že muži nedokážou rozpoznat předstíraný orgasmus od opravdového, není to tak úplně pravda. Přehnané vzdychání je tedy ve vztahu na škodu obzvláště tehdy, když jde o předstírané vzrušení. A pak je také samozřejmě namístě otázka určité ohleduplnosti vůči okolí. Při poslechu hlasitých projevů sexu většina lidí cítí stud a stud sám o sobě v jakémkoli množství prostě není příjemný pocit. Takže je otázka, zda tomu chcete své okolí vystavit, či ne. Ale to už je na rozhodnutí každého člověka," říká expertka.