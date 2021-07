Štěpán i jeho žena Marika byli celý život na svoji práci pyšní. Oba zastávali významné pozice a hned po dětech byla jejich práce to, čím žili. Když Marika o práci přišla, zhroutila se a propadla alkoholu. Štěpánovi slibovala, že se z toho dostane a vše zvládne. Po několika pokusech začal mít ale Štěpán problém s důvěrou ve svoji manželku. Maričin alkoholismus tak museli začít radikálně řešit.

Pohodový život

Když přemýšlím o svém životě a zpětně se ohlížím, musím říct, že jsem velmi spokojený. Tedy jen do určitého bodu, který je tématem mé zpovědi. V mládí jsem potkal svoji životní lásku Mariku, se kterou jsem se oženil. Vychovali jsme společně dva syny, postavili dům a vždy jsme mohli mít vše, co jsme chtěli.

Já jsem zaměstnán jako obchodní ředitel jedné mezinárodní společnosti a Marika pracovala jako ředitelka pobočky jedné banky. Na finance jsme si nikdy nemohli stěžovat. Synům jsme dopřáli ty nejlepší školy a podařilo se nám pro ně našetřit pěkný finanční základ pro jejich rodinný život. Z dvou platů velmi významných pozic to nebylo těžké.

Děti se odstěhovaly

Nyní už jsme s Marikou na našem domku sami a synové mají své vlastní rodiny. Bohužel oba bydlí daleko od nás, tak se vídáme zhruba jednou za dva měsíce vždy celý víkend. Kluci k nám přijedou s rodinou a je to pokaždé čas, který máme všichni jenom pro sebe. Grilujeme, hrajeme si s vnoučaty, jezdíme na výlety nebo se jen tak poflakujeme na zahradě.

Nedávno se stalo to, že Marika přišla o svoji práci, kterou tak milovala. Vedení banky si na postu ředitelky už delší dobu představovalo někoho mladšího a tak se také stalo. Manželce nabídli jinou práci, ale ta byla mimo její zájem, takže se nijak nedohodli. Mariku to velmi sebralo.

Žili jsme prací

Práci dělala více než dvacet let a po dětech to byl její druhý největší životní zájem. Velmi tomu obětovala a tak brzo odejít nechtěla. Stále se zajímala o nové moderní trendy a snažila se být po všech stránkách v obraze. Teď, jak jsme už sami bez dětí, žijeme oba dva svou prací.

Marika se s tím nemohla smířit. Stále častěji řešila svoji depresi se sklenkou vína v ruce. Postupem času jí už nestačila jedna sklenička, ale vypila celou lahev. Měl jsem pocit, že něco není v pořádku, a tak jsem se snažil být co nejvíce doma. Prázdných lahví u odpadkového koše ale stále přibývalo. Několikrát jsem se snažil s Marikou mluvit a říct jí, že pije více, než je zdrávo, ale neposlouchala mě. Pochopil jsem, že je v tom až po uši a na alkoholu je závislá.

Důvěra ve vztahu

Začali jsme se hádat, protože mě nechtěla poslouchat. Pořád mi říkala, že pije více než jindy, ale závislá není. Že tedy přestane a už pít nebude. Slepě jsem jí věřil a myslel si, že na alkohol zapomněla. Jednou jsem ale náhodou v koupelně našel schované lahve. Přímo jsem ji s tím konfrontoval a ona začala s novými sliby.

Dal jsem jí ještě šanci, ale brzy mě opět zklamala. V té chvíli už ztratila moji důvěru a já jsem ji nechtěl poslouchat. Hodně brečela a pořád si něco vymýšlela, ale já už jsem měl problém s důvěrou k ní. Dotlačil jsem ji na léčení.

Měsíc byla zavřená v protialkoholní léčebně. Když se vrátila, vypadalo to, že je vše v pořádku. Nějak jsem jí ale stále nevěřil. Byly dny, kdy vypadala, že je znovu opilá. Chtěl jsem, aby na mě dýchla. Marika ale nechtěla, protože to pro ni bylo ponižující. Já jsem však v sobě stále neměl vyřešený problém s důvěrou. Pořád jsem měl tendenci kontrolovat ji a prověřovat. Oběma nám to lezlo na nervy, ale já jsem si nemohl pomoct.

Nyní chodí Marika na pravidelné sezení s terapeutem. Někdy jsem tam přítomný i já. Podle doktora je vše v pořádku a Marika to překonala, já si ale nemůžu pomoct. Ztratil jsem v ni a v její sliby důvěru a pořád chodím preventivně po bytě a hledám nějaký alkohol. Dokonce kontroluju i zahradní domek a kufr auta. Naštěstí nikdy nic nenajdu.

Jak jí mám věřit?

Asi je to jenom můj osobní problém a musím si to vyřešit sám v sobě. Pořád mám před očima svoji ženu se sklenkou v ruce. Před ní se ale snažím svoje pocity tajit, abych jí nějak neublížil. Je to ale pro mě složité. Někdy už mám pocit, že já sám potřebuju terapeuta, který by mi pomohl můj problém s důvěrou ve svoji ženu vyřešit.