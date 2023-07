Mick Jagger slaví 80: Frontman Rolling Stones měl stovky milenek. Kdo mu prošel postelí?

S herečkou Angelinou Jolie se Mick Jagger setkal při natáčení klipu k písni Anybody Seen My Baby. Krásnou Angie si Mick hýčkal, dokonce jí poslal náušnice v hodnotě pěti tisíc dolarů. Angelina ho nakonec pustila k vodě, ale mimo jiné prozradila, že spolu údajně byli v sado maso klubu.

Melanie Hamrick

Člověk by čekal, že ve svém věku si Mick už dá pokoj, opak je ale pravdou. Před pár lety se ve svých třiasedmdesáti letech stal osminásobným otcem, a to i přesto, že už má i pravnouče! Matkou syna Deverauxe je šestatřicetiletá primabalerína Melanie Hamrick z New Yorku. Pro svého syna si dokázala zajistit slušnou budoucnost, Mike jí totiž slíbil, že na svého potomka bude platit téměř 400 tisíc korun měsíčně, a to až do jeho osmnáctých narozenin. O tom, že by snad chtěl známý bouřlivák svoji partnerku opustit kvůli další ženě, ale nemůže být řeč. Naopak, podle posledních událostí, kdy se na prsteníčku mladé tanečnice začal blýskat prsten s podezřele velkým kamenem, to vypadá, že Mick opět strčí hlavu do chomoutu!