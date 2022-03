Nebuďte stále on-line

Doba, v níž žijeme, nás informacemi zaplavuje tak rychle, že je takřka nemožné je zpracovat. Jsou-li navíc převážně negativní, budou mít zcela jistě vliv na naši psychiku – ať už se tomu vědomě bráníme, nebo ne. „Pokud je informací přespříliš, neustále se opakují a jsou navíc negativní, může to být psychicky velmi zatěžující. Subjektivně pak narůstá i pocit z hrozícího rizika a s tím i vnitřní napětí. Být dlouhodobě ve stavu vnitřního napětí není pro naše tělo příliš prospěšné…“ uvádí kupříkladu psycholog Martin Pospíchal, který se dlouhodobě zaměřuje na oblast zvládání psychické zátěže a stresu. Mnoho odborníků během pandemie, ale i nyní varuje před nepřetržitým sledováním zpráv. Čím svoji mysl živíme a vykrmujeme, to v ní roste! Živíme-li ji negativitou a strachem, nemůžeme se divit, že se cítíme pod psa. Nejde o to, strkat hlavu do písku, to ne, ale pečlivě si hlídat, kolik informací konzumujeme.