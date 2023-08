Strašidelné hrady a zámky v České republice: Tady rozhodně nechcete trávit noc! Jaké děsivé bytosti se vám mohou zjevit?

Zajímavé je jedno svědectví z dob druhé světové války, kdy byl na hradě letní tábor nacistické mládežnické dívčí organizace. Dívky každé ráno vztyčovaly na věži vlajku s hákovým křížem a jednoho dne spatřily bílou postavu na věži Jakobínka. Ta je nejstarším zachovaným zbytkem původního středověkého hradu a nevede tam žádné schodiště, a proto je nepravděpodobné, že by tam stála živá osoba.

Hrad Rožmberk najdete v jižních Čechách a nadchne vás nejen zajímavou historií, ale třeba i obrazem bílé paní, která zde prý straší. Perchta byla dcerou českého šlechtice Oldřicha z Rožmberka a měla velmi nešťastný život. O matku přišla velmi brzy, provdala se za despotu a obě děti jí zemřely. Když byl její manžel na smrtelné posteli, prosil ji o odpuštění za to, jak krutě se k ní choval. Perchta však odmítla, proto ji proklel. Zemřela tři roky po něm a její duch se v podobě bílé paní začal zjevovat na hradě. Říká se, že pokud má bílé rukavice, přinese to lidem štěstí, a pokud má černé rukavice, ohlašuje tím smrt. Na jejím obraze je prý nápis, který kdo přeloží správně a přečte nahlas, Perchtu vysvobodí z prokletí.

Pokračování 2 / 6

Hrad Houska – brána do pekel

Tajemný hrad Houska se nachází na Kokořínsku a odpradávna se říká, že je to brána do pekel, protože měl být postaven na skále s puklinou. Pro historiky je velkou záhadou. Byl vybudován totiž na odlehlém místě mimo důležité obchodní cesty a také není jasné, kdo ho nechal postavit. Ona puklina, tedy brána do pekla, se měla nacházet tam, kde dnes stojí hradní kaple. A právě zde také citlivější lidé vnímají nadpřirozenou energii. Bránu podle pověsti střeží temný mnich bez obličeje a v okolí hradu se prý často zjevuje.