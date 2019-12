Strava podle ajurvédy: Pro někoho je zdravý salát, pro jiného bůček

Rad a tipů na to, jak zhubnout, se obzvlášť po Vánocích objevuje…

„I když máme danou typologii, která se nemění v průběhu celého života, podléhá stravování také nárokům roční doby. Je tedy poměrně veliká šance, že si během 365 dnů budete moct dopřát prakticky cokoliv. Není to ale nahodilé ládování, ale citlivý přístup k výživě ladící s rytmy přírody,“ říká Míša z Ajurvéda Guru.

Jsou prostě lidé, kteří pro zdraví potřebují máslo, šlehačku, těstoviny nebo maso. I tato doporučení se ale u daných typů mění v průběhu roku a patrně většina z nás to přirozeně vnímá. V zimě si s chutí dáme smetanovou omáčku, zatímco v létě sáhneme raději po zralém ovoci a zelenině.

Ajurvédská strava je vhodná i pro nejmenší a hodí se jak pro ženy, muže, tak staré, mladé, těhotné, kojící i zotavující se. Také se nejedná jen o úzké spektrum potravin nebo specifickou kuchyni, například indickou, jak se mnozí často mylně domnívají. Podle ajurvédy můžeme jíst vše, co nám nabízí naše zeměpisné šířky, s tím, že bychom se měli zaměřit na potraviny harmonizující náš organismus a ty dráždivé upozadit.

Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Pro Kaphu je charakteristická masivní silná postava, fyzická síla a výdrž. Má ovšem sklony k obezitě. Její energie je stálá, bývá to klidná, uvolněná osobnost. Kapha nemá dostatek vlastní motivace. Potřebuje neustálou vnější podporu. Má sklony k většině civilizačních chorob, zejména k obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku způsobenému zanášením cév. Kapha také často trpí rýmou a zanesenými dutinami a podobně. Nemoci způsobené Kaphou mají obvykle vleklý charakter. Trávení je u Kaphy pomalé a ne příliš výkonné.

Pokud neznáte svou typologii, je nejvhodnější, když budete jíst sezónní potraviny. Dopřávat si můžete vše, co je v danou chvíli zdravé a maximálně nabité chutí, vůní a barvami. „Už jen tímto krokem prokážete sami sobě obrovskou službu. A mějte na paměti, že méně je někdy více. Jídlo vychutnávejte, ale neplňte se až po okraj. Vaše tělo je chrám,“ vysvětluje Míša. Jak se tedy stravovat podle ročních období?

Střídmé jaro, bohatý podzim

U nás máme tři doby sklizně – jarní, letní a podzimní. Stačí se proto jen řídit tím, které plodiny jsou charakteristické pro danou roční dobu, a ty pak zařazovat co nejvíce do svého jídelníčku. Jediný problém může být u jara, neboť ze začátku roku toho moc neroste. To však vůbec nevadí, neobávejte se jarní střídmosti, kdy například první dva nebo tři měsíce si lehce odepřete maso, mléčné výrobky, vejce, oleje a pšenici.

Potom totiž bude následovat na úrodu nejbohatší léto, a tím pádem i energií nabitá strava v podobě obilovin, jako jsou například těstoviny, chleba, rýže, nebo ovoce či zeleniny. Korunou snažení jarní střídmosti je potom podzim a zima. Na podzim se sklízí poslední ovoce (podzimní druhy jablek, hrušek, švestek a hrozny) a také kořenová zelenina.

Ty můžete skladovat přes zimu, kdy se už nic nesklízí. Navíc je možno je zavařovat, lisovat nebo sušit. Symbolem podzimně-zimní stravy jsou tučná jídla, tedy ta, od kterých si dáte pauzu na jaře. Je to takový věčný koloběh, který vám zaručí, že si udržíte pevné zdraví, štíhlou linii a vyrovnanou a radostnou mysl.