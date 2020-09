Střelec jde vždy do všeho naplno, nemá rád pravidla. Jaké je toto znamení?

To, že Střelec miluje svobodu, je notoricky známé. Proto vás možná překvapí, že pokud bude doma spokojený, ani ho nenapadne hledat si potěšení někde jinde. Co čekat od tohoto znamení v práci, jak zvládá finance, na co je citlivé jeho zdraví? Podívejte se na základní horoskop Střelce.

Střelec 23. listopadu – 21. prosince

Vládnoucí planeta: Jupiter

Živel: oheň

Část těla: kyčle, stehna, játra

Květina: karafiáty, pampelišky, bodlák

Kámen: avanturin, granát, chalcedon

Základní charakteristika

Máte doma Střelce? Gratulujeme! Můžete si být jistí, že se nikdy v životě nebudete nudit. Zároveň si ale uvědomte, že život s ním bude občas náročný a nejednoduchý. Střelec patří k lidem, kteří nic nedělají polovičatě. Pokud někoho milují, udělají všechno pro to, aby se to dotyčný dozvěděl a přijal je do svého života s otevřenou náručí. Když někoho nesnáší, nesníží se k zákulisním intrikám a drbům, ale svému nepříteli to řeknou rovnou a naplno. To, jak to vypadá nebo co si o tom jeho okolí myslí, Střelce vůbec nezajímá. On přece mluví pravdu a těm ostatním nezbývá, než se s tím smířit.

Jaký je muž narozený ve znamení Střelce?

Je to především velké dítě. Do všeho se pouští bez rozmýšlení a naplno. Láká ho všechno, co je nové a nevyzkoušené. K lidem kolem sebe se chová velkoryse – občas dokonce tak, že na tom sám prodělává. V práci se zdánlivě o nic nesnaží, ale přesto se časem vypracuje na odpovědné a tedy i dobře placené místo. Hodně vydělává, ale pokud nemá ženu, která na něj dohlédne, nic neušetří.

Jaká je žena narozená ve znamení Střelce?

I když dokáže dávat najevo vášeň opravdu intenzivní, funguje především jako kamarádka. Zároveň jde o stvoření, které není schopno falše. Diplomacie jí nic neříká. Každému vpálí pravdu přímo do očí a ještě se upřímně diví, proč se to někomu nelíbí. Ona přece nic špatného nedělá…

Střelec a láska

Když přijde na partnerství, bude Střelec od začátku mluvit o tom, že potřebuje svobodu. Kdybyste se náhodou rozhodli, že ho budete hlídat a že partnerskou komunikaci čas od času zpestříte výslechem nebo žárlivou scénou, je to cesta do pekel. Pak vám zahne ne proto, že by to chtěl udělat, ale proto, že to považuje za svou povinnost. Jeho přece nikdo hlídat nebude! Je potřeba, abyste svého Střelce respektovali a měli pochopení pro jeho zvídavého ducha. Počítejte s tím, že se neustále bude chtít učit něco nového a zajímavého. Vy s ním pak buď budete držet krok, nebo se musíte smířit s tím, že si na intelektuální debaty najde někoho jiného. Zároveň je potřeba, abyste s ním udrželi tempo v sexualitě. Když bude mít spoustu různorodých podnětů doma, ani ho nenapadne, že by si mohl hledat potěšení jinde. Když se však bude po této stránce nudit, napadne ho to naopak velice rychle.

Střelec a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Jako rodič funguje značně netypicky. Místo aby děti brzdil a dával jim mantinely, zahrnuje je spoustou svobody (je to možná i tím, že pravidla nerad dodržuje, a proto nesnáší pocit, že by měl někoho jiného nutit, aby dělal něco, co on sám rád nemá). Poctivě se však stará, aby jeho ratolesti měly koníčky, které rozšiřují jejich obzory. Snaží se, aby sportovaly a učily se nové věci. Navíc dělá všechno pro to, aby pochopily a taky dodržovaly zásady fair-play. V tomto ohledu je opravdu důsledný. Děti bere jako svůj skvělý životní projekt a na jejich vzdělání a aktivity nelituje peněz. Pokud to jen trochu jde, umožní jim studium v zahraničí nebo alespoň na škole s cizím vyučovacím jazykem.

Práce, majetek a peníze

Jeho postoj k penězům naplňuje většinu finančně opatrných znamení zvěrokruhu (specielně Kozorohy a Panny) nevěřícným vztekem. Střelec se o peníze zásadně nestará, a přesto je má. Stejně přistupuje i ke kariéře. Práci si nikdy nevybírá podle toho, kolik v ní vydělá, ale podle toho, zda ho bude, nebo nebude bavit. Po naléhání svého partnera může sice dělat něco, co ho nebaví, jen kvůli penězům, ale stejně tam dlouho nevydrží.

Střelec jako nadřízený je skutečný poklad. Pracuje stejně jako všichni ostatní, má skvělé nápady a hlavně se snaží být spravedlivý. Toho, že by si zvolil jednoho favorita a pak ho prosazoval bez ohledu na to, co umí, či neumí, se bát nemusíte. Jeho zásadní chyba je však v tom, že se rychle nadchne pro všechno nové a nedomyslí důsledky. Pokud má někoho, kdo jeho rozhodnutí dokáže korigovat, není to problém. Potíž může nastat v případě, kdy funguje jako předseda správní rady nebo jediný majitel firmy. Pak může přijít průšvih i tam, kde by vůbec být nemusel.

Zdraví

Pokud chce být zdravý a fungovat, je potřeba, aby si dával pozor především na to, co jí. Má tendenci jíst hodně a hlavně klasická těžká jídla, která zatěžují játra a zbytečně mu přidávají na váze. Vyšší tělesná hmotnost navíc zatěžuje kyčle, které pak zbytečně trpí. V dnešní době se naštěstí tyto problémy dají řešit endoprotézami. Střelec se po zdařilé operaci může ozbrojit holemi na nordic walking a směle vyrazit tam, kde ještě nebyl a kam ho jeho zvídavá povaha táhne.

Slavné osobnosti ve znamení Střelce

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé osobnosti ve znamení Střelce: