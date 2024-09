Stromy na zahradu vysazujte na podzim: Naplánujte si správný postup

Pokud máme málo místa, snažíme se obvykle volit spíše ovocné stromy nebo keře, které nám poskytnou úrodu. Ale nemusíme zůstávat jen u nich, vždyť i takový jehličnan nebo jiný okrasný strom může dojem z naší zahrádky, až na ní budeme zase v létě sedět, úplně proměnit. Nezapomínejte, že stromy jsou důležité i pro udržení biologické rovnováhy. Jednak jejich kořeny brání erozi půdy a poskytují stín, který pomáhá udržet mikroklima na pozemku.

Rozhodnutí na desítky let

U stromů je možná ještě mnohem důležitější než u rostlin na záhonech vybrat ten správný druh, který bude odpovídat našim podmínkám a místu. Protože když se netrefíme se zeleninou nebo bylinkami, prostě je za rok zasadíme jinam. Jenže strom si nepořizujete na rok, na vaší zahrádce bude alespoň několik desítek let. Takže tady je opravdu potřeba přemýšlet, než vás nějaký nadchne a vy si jej rozhodnete pořídit.

Do každé zahrádky je vhodné umístit jeden vzrostlý strom, který bude tvořit dominantu a bude charakteristický pro okolí.

Výběr vhodné odrůdy

Zejména u ovocných je dobré vybrat odrůdu vhodnou pro vaše konkrétní podmínky, i v rámci jednotlivých druhů ovoce (a to včetně choulostivých meruněk nebo broskví) bývají k dispozici odrůdy, které zvládnou chladnější podnebí, líp si poradí se suchem nebo jsou odolnější vůči té které chorobě. Tady je vždy dobré konzultovat volbu s odborníkem v zahradnictví.

Sázka na dobré místo

Strom vybírejte s ohledem na to, jaký máte pozemek a jak velký bude v dospělosti. Jabloně můžete řezem udržovat relativně malé, také meruňka nemusí narůst do výšky. Ale pokud vás zaujme třešeň, ořech, borovice, tady už s řezem příliš neuspějete. Z nich vyrostou mohutné stromy, které pravidelný řez navíc nemají příliš rády. Prvních pár let to bude v pořádku, ale už kolem desátého roku by mohly působit problémy. Pokud po nich toužíte, pokuste se sehnat zakrslé kultivary. V opačném případě si buď přisvojí většinu pozemku nebo budou živořit.

Výpočet velikosti jámy

I když vzrostlé stromy zase tolik naší péče nevyžadují, jejich výsadbě bychom se měli věnovat trochu víc. Zejména v začátku budou potřebovat hodně živin, aby si vytvořily dostatečně silné a rozvětvené kořeny. Proto je třeba připravit si hodně humózní půdu a pokud to jde, klidně využít i hnojiva s pomalým uvolňováním, které budou strom zásobovat potřebnými látkami po delší dobu. Pro vysazení stromu je potřeba vykopat jámu, která bude asi dvakrát až třikrát větší než jeho kořenový bal.

S kopáním výsadbové jámy je dobré začít o něco dříve, protože je potřeba nechat ji „odležet“ dva až tři týdny.

Na den do kbelíku

Nejprve začínáme s výsadbou jehličnanů, ty se dají sázet už koncem srpna nebo začátkem září, koncem měsíce pak vysazujeme i další stromy a případně ovocné keře, jako jsou maliny, ostružiny a tak podobně. Pokud koupíte rostlinu v kontejneru, máte s ní méně práce. Někteří odborníci ale doporučují její kořenový systém trochu narušit rýčem, abychom motivovali kořeny prorůstat dále do půdy. Prostokořenné stromy, tedy takové, které mají jen kořenový bal, před výsadbou rozhodně namočte alespoň na den do kbelíku s vodou. Natáhne do sebe vlhkost a potom lépe zakoření. Kořeny zkontrolujte, v případě potřeby trochu přistřihněte a především odstraňte ty suché nebo jakkoli napadené.

Výsadba s rovnou oporou

Pak již stačí na dno jámy nasypat trochu humózní zeminy, můžete například vykopanou hlínu smíchat s kompostem, a na tuto vrstvu pak položit strom. Rozhodně se vyplatí přidat k němu nějakou oporu pro první léta jeho života. Zajistíte tak, že jej nevyvrátí případný silný vítr nebo třeba nános sněhu v zimě předtím, než si vytvoří dostatečně pevnou základnu z kořenů. Poté začněte postupně zasypávat strom zeminou. Nezapomínejte ji dobře udusat, tady to platí vlastně doslova. Nohy jsou nejlepším pomocníkem. Nechcete kolem stromu žádné vzduchové bubliny, které by způsobily propadání. Strom zasypte tak, aby byl zhruba ve stejné hloubce jako v kontejneru nebo ve školce.

Zálivka ke kořenům

A co je důležité, nezapomeňte ho v prvních týdnech důkladně zalévat. Podzimní výsadba má sice výhodu v tom, že teploty jsou již nižší a srážek bývá dostatek, přesto pro zakořenění potřebuje strom vláhy ještě o trochu více. Ostatně, v některých případech ho budeme muset zalévat i později. Pak pamatujte na to, že konce kořenů jsou zhruba na obvodu koruny. Takže lít vodu ke kmeni už bude později zbytečná práce.

Radí odborník Vlastimil Šindelář, zahradník Starý strom hned nekácejte Motivací pro výsadby stromů bývá náhrada přestárlých ovocných, které už přestávají plodit. Starý strom ale není nutné odstraňovat hned. Pokud to podmínky dovolí, vysaďte mladý stromek v blízkosti toho původního – máme jistotu, že v tomto místě se mu bude dařit. Současně ale starý strom nechte, dokud nový nezesílí a nezačne sám plodit. Obvykle i několik let mu nebude vadit.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 9/2023"

Text: Jan Lodl