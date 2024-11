Nohy jako led? Fyzioterapeutka radí, jak je prohřát

V chladných měsících se častěji stává, že přijdete domů celí promrzlí. Zahřát si ruce pak můžete docela snadno, s nohama je to ale mnohem horší. Jak na to?

Po těle se cítíte dobře, ale nohy jsou jako z ledu. Než začnete panikařit, že vás trápí nějaké závažné onemocnění, uvědomte si, že chladné končetiny jsou v tomto období normální reakcí organismu. Pojďte se s námi podívat, co můžete udělat, aby nohy byly pěkně v teple.

Více pohybu

Za problémem studených nohou často stojí náš sedavý způsob života. Jestli i vy většinu dne prosedíte, nemusejí se vám končetiny správně prokrvovat. Začněte tím, že budete pohyb pravidelně zařazovat. Třeba taková krátká procházka udělá hodně. Fyzioterapeutka pro nohy Edita Prošková z Roudnice nad Labem radí: „Skvělá je chůze do schodů nebo po špičkách. Ideální je nohy otužovat na různých površích, k tomu mohou pomoct třeba ortopedické koberečky. Zkusit můžete také toe yogu, kdy procvičujete jednotlivé prsty i chodidla. Návod najdete například na Instagramu @editaproskova_fyziopodolog.“

Dostatek spánku

Dalo by se říct, že nedostatek kvalitního spánku může téměř za všechny zdravotní neduhy. V případě studených nohou je opravdu jedním z hlavních faktorů. „Člověk, když je unavený a v neustálém provozu, tak to tělo už nemusí zvládat. Produkuje totiž více adrenalinu, proto se sníží průtok kapilárami a dochází k nedostatečnému prokrvení,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Méně stresu

Podobně to funguje i v případě, že jste hodně často ve stresu. Adrenalin se stará o naše přežití tím, že hodně energie hromadí ve středu těla, připravuje se tak na útok nebo útěk. Kvůli tomu se stahují cévy a neprokrvují se okrajové části těla. Eliminovat stres ze života není nic jednoduchého, budete si muset určit priority a zamyslet se nad formami relaxace a celkového odpočinku.

Kvalitní ponožky

Jednou z příčin, proč vás trápí studené nohy, jsou i ponožky. Edita Prošková radí, jak vybrat ty správné. „Ponožky mají být větší (praním a sušením se zmenšují), to znamená, že když je položíme vedle své nohy, měly by být stejně velké nebo o fous větší než vaše noha. A to i na šířku, aby nekompresovaly měkké tkáně. Pozor také na gumičkový lem kolem kotníku či lýtka. Po sundání by neměl být na kůži otlak. Při příliš těsném lemu se přerušuje dostatečný tok lymfy a nohy mohou otékat. Ponožky vybírejte z přírodních materiálů, jako je bavlna, bambus nebo merino.“

Možné zdravotní příčiny

Nejčastěji jsou studené nohy spojované se sníženou funkcí štítné žlázy a cukrovkou. Lidé s nízkým tlakem nebo zvýšeným cholesterolem asi také poznali, jak umějí ledové nožky potrápit. Pak jsou tu závažnější diagnózy, jako je anémie, Raynaudova nemoc či ateroskleróza. Nebojte se proto zajít na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři nebo na podologii a přiznat, že vás často trápí studené nohy.

Kvalitní hořčík

„Hořčík v našem těle souvisí se spoustou věcí, může souviset právě i s teplotou končetin. Pozor ale na kvalitu magnezia, je třeba hledat kvalitní suplementy,“ radí Edita Prošková.

Padnoucí boty

My, ženy, hodně vybíráme boty podle vzhledu, to se ale v chladných měsících může trochu vymstít. Některé typy bot jsou hodně úzké a noha je v nich doslova utlačovaná. Zkuste schválně vyndat ze svých oblíbených botiček stélku a stoupnout si na ni. Uvidíte, že to není úplně ono. Vybírejte proto boty s širší špičkou, aby měla noha dostatek prostoru. Barefoot boty v tomto případě nejsou úplně nutné. „U nich je samozřejmě benefit prostoru a flexibility, aby noha mohla dobře pracovat a tím se i zahřívat. Ale je tu také nevýhoda tenké podešve, která pro mnoho lidí může být nedostatečná pro izolaci,“ vysvětluje fyzioterapeutka pro nohy.

Zahřívací potraviny

I váš jídelníček může být velký pomocník. Zařaďte do něj zahřívací potraviny. Patří mezi ně teplé nápoje a polévky, zázvor, skořice, kurkuma, pepř, česnek, chilli, křen a některé luštěniny. Díky nim se tělo krásně prohřeje a prokrví.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 11/24"

Text: ef