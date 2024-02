Studené, vlhké nebo svědivé. Ruce prozradí vaše nemoci! Kdy je čas navštívit lékaře?

Oteklé

Oteklé ruce můžou například být příznakem vážné alergické reakce, většinou je doprovázejí i otoky nohou. V takovém případě je nutné okamžitě zajít k lékaři, klidně na pohotovost. Jde o reakci, která by vás mohla ohrozit na životě! Jestliže oteče pouze jedna ruka nebo noha, pak může být příčinou porucha mízních cest. Ta se vyskytuje například po operaci prsu nebo po odstranění mízních uzlin v podpaží. Tuto potíž dokáže vyřešit specialista: kožní lékař – lymfolog.

Studené

Ledové ruce znamenají reakci vašeho těla především na hormonální změny. Není však řeč o tom, že má někdo ledové dlaně prostě proto, že venku je zima a fičí ledový vítr… Pokud se totiž kromě chladu objeví ještě i zblednutí kůže nebo bolestivé otoky, může se jednat o problém s průchodností drobných žilek v dlaních a prstech. Pokud máte dlaně chladné jen občas, zůstaňte klidní. Jestliže se u vás jedná o dlouhodobý jev, určitě se svěřte lékaři – ten by vám měl vyšetřit zmíněnou průchodnost drobných žilek a cirkulaci krve v nich.

Vlhké a studené

Příčinou může být stres. Pokud se dlaně potí jen náhle a zcela nezávisle na prožívaných emocích, mohlo by se opět jednat o onemocnění štítné žlázy. Tady existuje jediná rada: Neváhejte a objednejte se u endokrinologa.

Horké

Horké dlaně ani zdaleka nemusí představovat vřelé srdce, jak se lidově často říká. Naopak, může to být příznak poruchy činnosti štítné žlázy, v případě horkých dlaní konkrétně hypertyreózy neboli zvýšené činnosti ,štítovky‘. Jestliže se k tomu častěji přidávají návaly horka a bušení srdce, je tahle diagnóza skutečně možná. Rozhodně vyhledejte svého lékaře a žádejte vyšetření u specialisty – endokrinologa. Horké ruce můžou znamenat i vysoký tlak, proto byste si jej měli pravidelně kontrolovat. Když je vysoký, opět je nutná návštěva lékaře.

Chlupaté

U mužů jsou chloupky na rukou zcela normální a pro většinu žen jde o přitažlivou součást mužného vzhledu. I ženy mívají většinou jemné chloupky na rukou. Když na nich ale ženě najednou začnou růst tmavé, husté a silné chlupy, může to znamenat nepříjemný hormonální problém – tzv. hirsutismus, tedy nadměrné ochlupení. Pomoc je pak potřeba hledat u kožního lékaře. Když se chlupy objeví také na obličeji, prsou nebo břiše, je nutné navštívit endokrinologa.

Zarudlé

Když na svých rukou objevíte červené skvrnky, prasklinky mezi prsty a vše provází i občasný pocit svědění, asi jste „chytli“ kvasinkovou infekci neboli plíseň. Tato potíž je často průvodním jevem cukrovky! Ruce si pečlivě osušujte, pečujte o ně mastným krémem a hlavně – navštivte kožního lékaře. Nechte si také zkontrolovat hladinu cukru v krvi.

Svědivé

Když vás trvale svědí kůže mezi prsty, máte na ní dvojice pupínků a svědění je nejhorší v noci, nepotěšíme vás: pravděpodobně trpíte svrabem. Je smutné, že svrab v současné době prožívá renesanci, můžete se nakazit prakticky kdekoli: často ve školách, v nemocnicích, hotelech… Je to choroba snadno přenosná, má-li ji někdo z vašich blízkých, pravděpodobnost nákazy je velmi vysoká. Svrab způsobuje parazit, takzvaná zákožka svrabová. Je to mikroorganismus, který si v naší kůži dělá chodbičky. Když se svrab objeví, je třeba důkladně všechno vyprat, vydezinfikovat. Je s tím dost práce a jen lékař vám přesně řekne, co musíte udělat a jakými prostředky se léčit. V případě, že jeho rady vezmete na lehkou váhu, váš stav se může velmi zhoršit a svědění bývá až nesnesitelné!

Jiná barva

Když jsou dlaně žluté nebo lehce naoranžovělé, nejspíš jste zkonzumovali příliš mnoho betakarotenu nebo mrkvového džusu. Stačí jen po několik dní jíst a pít méně mrkve a ruce budete mít stejné jako dřív. Když vám žloutne kůže po celém těle a nažloutlé je i bělmo vašich očí, musíte hned k lékaři. Je pravděpodobné, že máte žloutenku.