Štve vás vaše dítě sebestředností? Narcismus je normální, s věkem slábne

Narcisismus je podle vědců v mládí normální, ale postupem času se jeho projevy zmírňují. „Většina lidí se v životě setká s věcmi, které je naučí pokoře. Například první zaměstnání, kde musíte pracovat jako součást týmu, vás naučí spoléhat se na ostatní. Být dobrým partnerem zase vyžaduje naučit se dívat se na svět perspektivou někoho jiného,“ vysvětluje Chopik. Nicméně to, kolika lidem se jedinec během svého života přizpůsobí, se může velmi lišit. „Někteří lidé se dramaticky mění, zatímco jiní se nezmění vůbec. Jednou z velkých záhad ontogeneze (vývoje) osobnosti je to, proč se lidé mění,“ prohlásil Chopik.

Nezáleží na datu narození

Starší lidé si rádi stěžuje na dnešní mladé, že jsou sebestřední, nevychovaní a nemyslí na ostatní. Tak to má každá generace, která zestárne. Podle vědců je to však naopak. Když vědci studovali narcismus mezi 747 účastníky narozenými v letech 1923 až 1969, zjistili, že minulé generace byly v mládí ve skutečnosti o něco narcističtější než lidé narození později.



„Později narození byli méně přecitlivělí a dokázali se lépe ovládat. Například generace, která dospěla na počátku 50. let, byla sebestřednější než ta, která dospěla v 60. letech. Celkově se však jednotlivé generace navzájem od sebe příliš neliší,“ uvedl Chopik. Mladí lidé jsou obecně narcističtější než starší lidé, protože je to součást zrání jejich osobnosti. Bez ohledu na to, kdy se narodili. Přičemž muži mají tendenci být narcističtější než ženy.