Lev (23. července–22. srpna)
Lvi bedlivě poslouchají, co druzí říkají, aby je mohli důrazně opravovat. Potřeba neustále chytat za slovo patří mezi jejich nejprotivnější vlastnosti a mnoho lidí odrazuje od dalších rozhovorů s tímto znamením. Když mluvíte se Lvem, můžete mít pocit, že mu nesaháte ani po kotníky. Dává najevo, že jste pro něj pod úrovní a chová se povýšenecky, aniž mu to dochází. Vychází to z jeho přirozenosti. Trocha pokory by mu neškodila. Chce mít všechno nejlepší a být oblíbený, takže si velice dává záležet na tom, jak vypadá. Stará se i o to, aby měl doma vše uklizené a vyzdobené. Rád se předvádí před návštěvami, takže na úklid je Lev pedant.
Jaký jste rodič podle zvěrokruhu? Podívejte se na video:
Zdroj videa: CNC
Kozoroh (22. prosince–20. ledna)
Kozorozi jsou ambiciózní a cílevědomí a zejména v pracovní oblasti se tyhle vlastnosti projevují naplno. Kozorozi nedopustí, aby cokoliv bylo byť jen trochu jinak, než přesně podle předem stanovených pravidel. Věci v jejich životě musí mít pevně daný řád a pořádek. Nesnášejí chaos a ti, kteří ho vytvářejí, je dokážou vytočit doběla, ale je tomu i naopak.
Kozorožky jsou vždy disciplinované, což občas může vést k tomu, že se chovají nudně a tíhnou ke stereotypům. To samozřejmě platí i pro domácnost Kozorohů, kde musí mít každá věc své určené místo. Zatímco partner Kozoroha nejspíš ocení, že doma nemusí hnout prstem, pro Kozorohy samotné může být neustálý perfekcionismus vyčerpávající. Upustit alespoň někdy od předepsaných norem by rozhodně prospělo jejich psychickému i fyzickému zdraví.
Tereza Brožová
10. listopadu 2022
Panna (23. srpna–22. září)
Panny jsou vyhlášení detailisté. Hodně analyzují a věci promýšlejí do sebemenších maličkostí. Nemohou si pomoci a neumí s tím přestat. Puntičkářství Panny je zkrátka nepřehlédnutelné. Nikdy nepolevuje ze svých plánů a snaží se mít vše bez chybičky. Touha po dokonalosti může být pro blízké Panny nesnesitelná a vyčerpávající, proto nezřídka kdy škodí jejím vztahům.
I když jsou Panny spolehlivé a praktické, neměly by to se lpěním na drobnostech tak přehánět. Oproti tomu v práci se jim puntičkářství hodí, protože jdou do všeho naplno a povinnosti umí dotáhnout do zdárného konce. Zadané úkoly plní pečlivě a s velkou přesností. Kromě toho jsou Panny silně kritické, proto se pouštějí jen do věcí, které jim přijdou smysluplné. Obecně platí za nejspolehlivější zaměstnance z celého zvěrokruhu.
Váhy (23. září–23. října)
Vznešené Váhy si neustále malují vzdušné zámky. Od ostatních požadují dobrou morálku a spravedlivé jednání. Výjimky neomlouvají ani nepřipouští. A podobně to mají s úklidem. Někomu by se mohl jejich systém jevit jako neúhledný a neuspořádaný, Váhy však mají vlastní smysl pro pořádek. Nesnesou, aby jim s ním kdokoli radil, nebo se dokonce odvážil do něj zasáhnout. Jakoukoliv změnu či zásah do věcí berou jako provokaci. Na to by si měl dávat pozor především jejich protějšek, který bude muset pochopit zvláštní, avšak předem daný způsob organizace věcí.
Beran (21. března–20. dubna)
Berani se čas od času chovají, jako když snědli všechnu moudrost světa. Využijí jakýkoliv vhodný okamžik k tomu, aby se mohli zaměřit na detail, se kterým poníží ostatní. Rádi poučují a řeší sebemenší maličkosti, v čemž tkví jejich perfekcionismus. Občas se Berani nechají přistihnout, že ve skutečnosti znalost podrobností jen hrají, aby byli důležití. S tím souvisí také důraz, který kladou na vnější vzhled, oblékání a výbavu domácnosti. Beran sice doma moc neuklízí, ale vsaďte se, že kvůli hostům důkladně vyleští všechna zrcadla v domě a dokonale vycídí každý kout. Libuje si totiž v ohromování ostatních a dává si na tom přehnaně záležet.
Blíženci (22. května–21. června)
Blíženci se snaží být oblíbení a neradi zůstávají v čemkoliv pozadu. Přestože jsou mnohdy jejich znalosti spíše povrchního rázu, nezapomínají je dávat na odiv. Na společenské vizitce si dávají velice záležet. Než se Blíženci vypraví na večírek nebo oslavu, stráví klidně celé dopoledne výběrem šatů a zkrášlováním. Je Blíženec pozván na koncert? Pravděpodobně bude celý týden předtím podrobně nacvičovat písně vybrané hudební kapely. Chystá se na ples? Očekávejte, že se ještě předtím přihlásí na kurzy tance. Ve snaze udělat neobyčejný dojem je Blíženec skutečně perfekcionistou. A to skoro ve všech životních oblastech.
