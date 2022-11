Štvou sebe i okolí: Tohle jsou největší puntičkáři podle horoskopu

Pečlivost je užitečná vlastnost. Nemělo by se to s ní ale přehánět. Kdo jsou ti největší puntičkáři podle horoskopu, kteří štvou sebe i své okolí?

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi jsou tak trochu sebestřední. Bedlivě poslouchají, co druzí říkají, aby je mohli důrazně opravovat. Potřeba Lvů neustále chytat za slovo patří mezi jejich nejprotivnější vlastnosti. Mnoho lidí odrazuje od dalších rozhovorů s tímto znamením. Když mluvíte se Lvem, můžete mít pocit, že mu nesaháte ani po kotníky. Dává najevo, že jste pro něj pod úrovní a chová se povýšenecky, aniž mu to dochází. Vychází to ze Lvovy přirozenosti. Trocha pokory by mu neškodila. Chce mít všechno nejlepší a být oblíbený, takže si velice dává záležet na tom, jak vypadá. Stará se i o to, aby měl doma vše uklizené a vyzdobené doplňky. Rád se předvádí před návštěvami, takže na úklid je Lev pedant. Jaký jste rodič podle zvěrokruhu? Podívejte se na video:

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Kozorozi jsou ambiciózní a cílevědomí. A zejména v pracovní oblasti se tyhle vlastnosti projevují naplno. Kozorozi nedopustí, aby cokoliv bylo byť jen trochu jinak, než přesně podle předem stanovených pravidel. Věci v jejich životě musí mít pevně daný řád a pořádek. Kozorozi nesnášejí chaos a ti, kteří ho vytvářejí, je dokážou vytočit doběla, ale je tomu i naopak. Kozorožky jsou vždy disciplinované, což občas může vést k tomu, že se chovají nudně a tíhnou ke stereotypům. To samozřejmě platí i pro domácnost Kozorohů, kde musí mít každá věc své určené místo. Zatímco partner Kozoroha nejspíš ocení, že doma nemusí hnout prstem, pro Kozorohy samotné může být neustálý perfekcionismus vyčerpávající. Upustit alespoň někdy od předepsaných norem by rozhodně prospělo jejich psychickému i fyzickému zdraví. Největší závistivci horoskopu: Tahle znamení všem závidí, až se zelenají 7 Nebudeme si nic nalhávat, závistivci jsou mezi námi. Jak je možné, že…

Panna (23. srpna – 22. září) Panny jsou vyhlášení detailisté. Hodně analyzují a věci promýšlejí do sebemenších maličkostí. Nemohou si pomoci a neumí s tím přestat. Puntičkářství Panny je zkrátka nepřehlédnutelné. Nikdy nepolevuje ze svých plánů a snaží se mít vše bez chybičky. Touha po dokonalosti může být pro blízké Panny nesnesitelná a vyčerpávající, proto nezřídka kdy škodí jejím vztahům. I když jsou Panny spolehlivé a praktické, neměly by to se lpěním na drobnostech tak přehánět. Oproti tomu v práci se jim puntičkářství hodí, protože jdou do všeho naplno a povinnosti umí dotáhnout do zdárného konce. Zadané úkoly plní pečlivě a s velkou přesností. Kromě toho jsou Panny silně kritické, proto se pouštějí jen do věcí, které jim přijdou smysluplné. Obecně platí za nejspolehlivější zaměstnance z celého zvěrokruhu. Měly by raději mlčet? Ženy v těchto znameních jsou drzé až běda 1 Máte ve svém okolí někoho, kdo má prořízlou pusu až běda? Neomalenost…

Váhy (23. září – 23. října) Vznešené Váhy si neustále malují vzdušné zámky. Od ostatních požadují dobrou morálku a spravedlivé jednání. Výjimky neomlouvají ani nepřipouští. A podobně to mají s úklidem. Někomu by se mohl jejich systém jevit jako neúhledný a neuspořádaný, Váhy však mají vlastní smysl pro pořádek. Nesnesou, aby jim s ním kdokoli radil, nebo se dokonce odvážil do něj zasáhnout. Jakoukoliv změnu či zásah do věcí berou Váhy jako provokaci. Na to by si měl dávat pozor především jejich protějšek, který bude muset pochopit zvláštní, avšak předem daný způsob organizace věcí. Jste přehnaně důvěřivá? Možná patříte mezi největší naivky horoskopu Máte pocit, že někdy důvěřujete lidem až moc? Je možné, že za to…

Beran (21. března – 20. dubna) Berani se čas od času chovají, jako když snědli všechnu moudrost světa. Využijí jakýkoliv vhodný okamžik k tomu, aby se mohli zaměřit na detail, se kterým poníží ostatní. Rádi poučují a řeší sebemenší maličkosti, v čemž tkví jejich perfekcionismus. Občas se Berani nechají přistihnout, že ve skutečnosti znalost podrobností jen hrají, aby byli důležití. S tím souvisí také důraz, který kladou na vnější vzhled, oblékání a výbavu domácnosti. Beran sice doma moc neuklízí, ale vsaďte se, že kvůli hostům důkladně vyleští všechna zrcadla v domě a dokonale vycídí každý kout. Libuje si totiž v ohromování ostatních a dává si na tom přehnaně záležet. Neustále utrácejí a mají hluboko do kapsy: Tato znamení neudrží korunu 2 Patříte mezi ženy, které neustále utrácejí? Pokud už vás nebaví své…