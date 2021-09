Styl podle Spice Girls: Oblékněte sako, které vám vydrží od babího léta do zimy

Uběhlo již dlouhých pětadvacet let, kdy v rádiích poprvé zazněl nestárnoucí hit Wannabe. Dívčí skupinu Spice Girls to okamžitě vystřelilo až na vrchol a my sledovaly nejen jejich hity, ale i jejich bláznivé šatníky. Uplynulo čtvrt století a outfity všech "Spajsek" se s věkem umírnily. Jedno ovšem mají společné – všechny si zamilovaly saka. Jak je nosit jako Spice Girls?