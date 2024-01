Suchej únor a hubnutí: Víte, jaké kalorické bomby pijete? Čísla mluví za vše

Připojíte se letos ke kampani Suchej únor? Pokud nebudete pít nebo konzumaci alkoholu omezíte, vnesete do svého života plno pozitiv, a to nejen zdravotních, ale i psychických. „Můžete také poměrně jednoduše zhubnout,“ upozorňuje Hana Pávková Málková z organizace STOB. „Alkoholické nápoje mají totiž vysokou energetickou hodnotu. Lidé si často neuvědomují, jak moc sklenička denně nebo víkendové večírky zvyšují energetický příjem.“ Jeden gram ethanolu obsahuje 29 kJ, a když se připočte ještě v nápojích obsažený cukr a v některých (typu Piña Colada) i tuk, vydá takové pití kaloricky za celé hlavní jídlo. Alkohol je zdrojem prázdných kalorií, a pokud je jich nadbytek, uloží se jako tukové zásoby. „Nevýhodou také je, že se stupněm ovíněnosti klesá vůle nejíst,“ varuje odbornice na hubnutí.

Víte, co pijete? Tato čísla mluví za vše!

■ Pivo 10°, 0,5 l – 750 kJ

■ Pivo 12°, 0,5 l – 950 kJ

■ Víno suché, 0,2 l – 560 kJ

■ Víno sladké, 0,2 l – 700 kJ

■ Vinný střik, 0,3 l – 270 kJ

■ Cola s rumem, 0,2 l – 720 kJ

■ Míchaný koktejl, 0,25 l – 1000 kJ

■ Whisky, 0,4 dl – 420 kJ

■ Rum, 0,4 dl – 370 kJ

■ Vaječný likér, 0,4 dl – 500 kJ

Zdroj: stob.cz

Pivo

Je pravda, že tento oblíbený nápoj obsahuje vitaminy skupiny B a izofl avonoidy, jež mají antioxidační účinky. Jde ale také o nápoj poměrně kalorický. Pokud si dáte občas jedno pivo na chuť, není to žádná tragédie, stačí si ale dát piva dvě, a k tomu velká, a dostanete se na energetickou hodnotu jedné lehké večeře. V případě, že si někdo dopřeje a zvládne osm „kousků“, dostane se rázem na celodenní energetický příjem. Co se množství kalorií týče, nejlépe je na tom z běžných druhů světlé pivo s co nejnižším obsahem alkoholu. Zdaleka nejlepší volbou je pak nealkoholické pivo, které obsahuje v porovnání s klasickým pivem zhruba poloviční množství energie: půllitr má jen 430 kJ.

Víno

Antioxidanty ve víně zamezují v těle působení volných radikálů, a nápoj tak v malém množství může mít příznivé účinky na zdraví, především na prevenci kardiovaskulárních chorob. V případě, že vína vypijeme celou lahev, pozitiva vyletí oknem a převáží negativa – vysoká energetická hodnota a nadbytek alkoholu. Počty to nejsou vůbec složité. Zatímco „dvojka“ suchého vína má energetickou hodnotu okolo 560 kJ, lahev, tedy 0,7 l, už atakuje hranici 2000 kJ. Vhodnější variantou je tak – alespoň z hlediska kalorií – vinný střik. Stejně jako pivo i víno má svou nealkoholickou variantu, která je rovněž energeticky méně vydatná než ta alkoholická. Sklenička nealkoholického vína obsahuje pouhých 100 kJ, lahev pak 350 kJ.

Míchané nápoje

Tvrdý alkohol v kombinaci se sladkými džusy, sirupy a jinými přísadami rozhodně není něco, co byste si měli dopřávat den co den. Z hlediska energie je na tom rozhodně nejhůře Piña Colada, která se v originální receptuře připravuje z rumu, kokosového mléka a ananasové šťávy. Kokosové mléko může být někdy nahrazováno smetanou. Tento koktejl má energetickou hodnotu okolo 1000 kJ. Mojito nebo Bloody Mary mají oproti Piña Coladě zhruba jen poloviční množství energie.

Suchej únor je velkou výzvou Suchej únor je proto příležitostí pro většinu z nás. Dát si odstup od alkoholu i dalších s ním spojených libůstek a zjistit, zda my ovládáme je, nebo ony nás. Více najdete na suchejunor.cz

