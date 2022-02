Suchý únor: Co udělá s tělem měsíc bez alkoholu?

Mnoho Čechů balancuje na hranici alkoholismu, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Panáček sem, sklenička na uklidnění tam a k tomu páteční pravidelné sedánky u piva. Alkohol náš organismus zatěžuje šíleným způsobem, ten se nestíhá následně regenerovat. K čemu všemu je pro tělo prospěšná abstinence alkoholu a jak moc se změní fungování našeho organismu? Podívejte se na video v úvodu článku.

Každou chvíli se objeví studie, která říká, že přiměřená konzumace alkoholu tělu prospívá, středomořské národy si v podstatě denně dopřejí skleničku. Podle studie Mayo Clinic mírné pití alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních chorob a úmrtí na ně, riziko vzniku mrtvice a diabetu.

Co to tedy je to mírné pití alkoholu? Jedna porce alkoholu znamená jedno malé pivo nebo 1,5 deci vína či jeden velký panák – 0,04 l alkoholu. To platí pro ženy. Muži snesou více – tedy dvojnásobné množství. Pro obě pohlaví platí, že je to za předpokladu, že je člověk zdravý.

Alkohol má ale i negativní vliv na naše zdraví: nadměrné pití zvyšuje riziko vzniku rakoviny, vzniku onemocnění jater či slinivky či zvýšené riziko náhlé srdeční smrti při kardiovaskulárním onemocnění. Zvyšuje se riziko sebevražd, agresivního chování. Ale i když jste zdraví, alkohol vám jenom může brát energii – narušuje totiž spánek.

Navíc ruku na srdce, kdo z nás, když už se napije, zůstane jen u jedné sklenky? Jak vám tedy prospěje, pokud nějakou dobu nebudete pít alkohol? Ať už zkusíte vydržet suchý únor, nebo začnete později? Podívejte se na video v úvodu článku.