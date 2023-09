Suchý zip, solnička, superplavky podle mečounů i další praktické vynálezy, inspirované přírodou

Pokračování 5 / 5

Gekoní lepicí páska budoucnosti

Gekoni mají několik neobvyklých schopností, mezi něž u některých druhů patří také pohyb po svislých plochách či stropech, a to prakticky po jakémkoliv povrchu včetně skla. Gekon má totiž končetiny zkonstruované tak, že mu tuto neobyčejnou schopnost umožňují. Noha gekona je pokryta přilnavými mikroskopickými vlákny, která se na koncích dále větví, což zvětšuje plochu končetiny, přicházející do kontaktu s povrchem, po němž gekon leze. Pakliže se noha směrem k danému povrchu natočí pod určitým úhlem, dojde bez potíží k jejímu odlepení. Celý tento mechanismus inspiroval vědce k vývoji super lepivé, avšak i snadno odlepitelné pásky. Na finální výsledek si ještě budeme muset počkat, pokud se ale vše povede, bude to vítaný pomocník i při běžných pracech a drobných opravách v domácnosti.