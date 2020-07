Sudoku omladí mozek až o deset let! Číselné hádanky mu pomáhají. Jak?

Posilovna pro mozek

Pokud to tak skutečně je, budu na tom asi dost špatně. Sice hodně čtu, ale luštění křížovek, natož sudoku, mě nejenže nebaví, ale ani trochu mi to nejde. Podle mého názoru na to musí mít člověk vlohy. Přitom nová studie, která byla publikovaná v International Journal of Geriatric Psychiatry, zjistila, že pravidelné luštění sudoku může zabránit kognitivnímu poklesu funkce mozku. Čím častěji tedy budete luštit sudoku ve věku nad 50 let, tím lepší bude funkce vašeho mozku.