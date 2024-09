Zázrak jménem sůl: Kdy a jak nám pomáhá a kdy a jak škodí

Určitě ale v případě soli platí okřídlené „dobrý sluha, ale zlý pán“. Dávkování byste měli mít vždycky pod kontrolou, jinak se vám může sůl nevratně a negativně propsat do různých orgánů v těle a taky ve zlém zacvičit s imunitou. Ale teď už z toho lepšího soudku.

Sůl jako lék na trávení

Ať už se říká, že sůl příšerně zvedá krevní tlak, je ve stravě doslova nepostradatelná. Přiměřené množství v jídle je nezbytné pro udržení rovnováhy elektrolytů (minerálů nacházejících se v krvi, potu nebo moči) a správnou srdeční činnost. Zrovna tak sůl podpoří produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku, což ve finále prospívá trávení a vstřebávání většiny živin. Možná jste už sami zkoušeli využít ji při nachlazení nebo nepříjemné alergii inhalací solného roztoku – ten by měl příznaky mírnit.

Sůl zbaví pleť nečistot

Sůl sama o sobě obsahuje řadu důležitých minerálů, jako jsou sodík, hořčík, vápník, draslík. Ty sehrávají podstatnou roli v udržení rovnováhy v těle a spolehlivě podporují funkce nervového systému.

Věděli jste, že je sůl pokladem i v kosmetice? Slané koupele (doporučovány jsou zvláště ty v epsomské soli – hořčík v ní obsažený je důležitý pro správné fungování svalů a nervů a také pomáhá vylučovat hormon zodpovědný za pocit štěstí, takzvaný serotonin) nebo jemné peelingy otevírají póry a pomáhají kůži zbavit se nečistot. Plusem navíc je pak zářivý vzhled. Lžička soli smíchaná se lžící olivového oleje je zase skvělým masážním roztokem, který dopomůže k hebké pokožce a zlepší i stav například zhrublých pat.

Proč sůl škodí, když jí máte nadbytek

Zkuste o polovinu zkrouhnout množství soli přidávané do jídla při jeho úpravě. Udržte se a nedosolujte hotový pokrm. Vědomě si řekněte ne a odstraňte slánku z dosahu. Vařte ze základních surovin, které obsahují jen zlomek soli – z brambor, rýže, masa, zeleniny, mléka. V obchodě nedávejte do košíku pečivo, na kterém trůní kusy soli, vyhněte se konzervám, zavařené zelenině v kyselém láku. Zavrhněte dochucovadla do polévek, bujony, prášek do pečiva, kakao v prášku a také omezte pití minerálních vod.

Víte o soli, že… Za jediný rok každý z nás zkonzumuje v průměru 7,5 kg soli.

Sůl kamenná má odborný název halit .

. U nás žádná solná ložiska nemáme. Nejbližší doly můžete navštívit u sousedů v Německu nebo Polsku.

Sůl kdysi byla tak cenná, že sloužila i jako platidlo .

. Když jídlo nedosolujete, nebo jen opravdu minimálně, sníte ho méně.

Která sůl je nejlepší? Záleží, nač ji chcete použít:

Mořská sůl

Jedna z vůbec nejoblíbenějších variant. Získává se odpařováním mořské vody. Může být různě hrubá, barevná, tvarovaná.

Růžová himalájská

Pochází z úpatí Himálaje. Je bohatá na minerály a také nasládlá. Často se s ní pokrmy zdobí. Ideální je k dochucování salátů, pomazánek nebo různých mas.

Černá

Její domov je v Indii, právě tam s ní obyvatelé vaří nejčastěji. Temnou barvu má proto, že obsahuje sulfid železa. Charakteristická je pro ni mírně nasládlá chuť. Své uplatnění najde třeba jako součást vaječných pokrmů.

Sel gris

Našedlými tóny proslulá sůl, která se do světa rozšířila z Francie, slouží hlavně, nebo ideálně, k dochucování polévek, ryb a jiných mořských plodů. Má tak trochu štiplavou chuť.

Fleur de sel

Jemná (na chuť) a velmi ceněná mořská sůl, tzv. solné květy. Sbírá se ručně ve slaných lagunách. Kuchaři a cukráři ji využívají na doladění čokoládových dezertů.

Jak použít sůl při úklidu Houbičky a kartáče na čištění nádobí naložte do teplé vody se solí . Zbaví je nečistot i bakterií a prodlouží jim životnost. Troufne si i na vodní kámen, ať už se vám usadil na vodovodní baterii, ve dřezu nebo záchodové míse.

na čištění nádobí . Zbaví je nečistot i bakterií a prodlouží jim životnost. Troufne si i na vodní kámen, ať už se vám usadil na vodovodní baterii, ve dřezu nebo záchodové míse. Ne a ne se zbavit zápachu z utěrek nebo ručníků? Nepomáhá běžné praní ani na vyšší teploty? Pak prádlo před praním namočte do roztoku soli a vody .

. Promíchejte sůl s bílým octem nebo citronovou šťávou a zkuste odstranit hrubou špínu z nádobí . Fungovat by tahle kombinace měla i na usazeniny v kávovaru nebo na zašlé skvrny na nádobí . Ve finále roztok funguje i jako dezinfekce.

. Fungovat by tahle kombinace měla i na nebo na . Ve finále roztok funguje i jako dezinfekce. Sůl můžete nasypat také na talířek a vložit do ledničky, zbaví ji nepříjemného odéru. Zrovna tak, když vám ruce páchnou po rybině nebo česneku, stačí promnout v dlaních a mezi prsty trochu soli.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/23"

Text: ryz/Blesk zdraví