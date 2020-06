Sundejte růžové brýle: Co byste neměla přehlížet, i když jste zamilovaná

Nepodřizujte se

Možná vám to tak v prvních týdnech a měsících vztahu nepřipadá, ale je dost možné, že všechno, co se teď ve vašem životě děje, se podřizuje životu a pohodlí vašeho nového partnera. Zkuste se více zaměřit na to, kdo rozhoduje o tom, kdy a kam se půjde, co se bude dělat, jakou zvolíte dovolenou nebo na co půjdete do kina. Ze začátku vám možná nemusí vadit, že o všem rozhoduje váš partner, protože ho toužíte poznat, a tohle je snadná cesta, jak proniknout do jeho života. Uvědomte si ale, že pokud si na to zvykne hned zkraje, těžko s tím v budoucnu něco uděláte. Snažte se proto o věcech rozhodovat dohromady a hledat kompromisy. Zjistíte-li, že je váš partner nepoddajný a vše se stále děje podle něj, mějte se na pozoru, může se totiž jednat o manipulátora.