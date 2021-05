Super pohyb plný energie: Jak probíhal druhý workshop Buď fit s Dietou?

Buď fit s Dietou má za sebou druhý Fit day, na kterém se sešly tři účastnice projektu se třemi zajímavými trenéry. Jaké druhy pohybu jsme vyzkoušeli?

Za přísných hygienických opatření jsme se tentokrát sešli v prostorách bývalého kláštera ve studiu Namastery v Praze. Před vstupem jsme všichni absolvovali testy na covid-19 a byli jsme rádi, že jsme všichni negativní, tedy co se testů týká. Jinak se totiž všichni těšili a byli zvědaví, co je čeká a co zažijí. A to nejen naše tři účastnice workshopu, ale také námi oslovení trenéři.

Ještě než jsme začali cvičit, čekalo na všechny překvapení. Abychom Kláru, Adrianu a Zdenku trochu motivovali a trenérům se lépe cvičilo, všechny jsme oblékli do funkčního a stylového oblečení PUMA. Pak už workshop Super pohyb mohl začít.

První lekce Yoga Barre byla o ženské energii, ladných pohybech, ale také protahování a správném nastavení těla. A přestože by se mohlo zdát, že je to jen takový lehoučký pohyb, všichni se pořádně zapotili. Zjistili jsme, že lekce barre, což je vlastně kombinace prvků baletu, pilates a jógy, je velmi zajímavá a doma si ji můžete zacvičit třeba u židle či u zábradlí balkónu. Jak na to, prozradí lektorka Markéta Maršálková na našich sociálních sítích.

Podívejte se na video:

Následovalo lehké doplnění tekutin a malé občerstvení v podobě proteinových pudingů a pěn od značky Ehrmann. Dočerpání energie před dalším tréninkem si všichni pochvalovali. To už do studia vstoupil body hacker Radek Laci, který naše tři účastnice doslova napumpoval dobrou náladou. Na téhle lekci šlo o trochu teorie, vyzkoušení nových cviků, ale také malé výzvy, které si dámy mohly vyzkoušet na vlastní kůži a budete moct i vy, opět na sociálních sítích Diety. Tak schválně, už jste někdy zkoušeli tzv. animal workout? A co cviky, které zapojí core, lopatky, žebra nebo kyčle? Ač se to nezdá, spousta z nás s tím má občas problémy. Z tělocvičny všichni odcházeli s dobrou náladou, ale také s dobrým pocitem a nadšením, že vyzkoušeli něco nového.

Následovala pauza na oběd a přesun na pražskou Ladronku, kde už na nás čekali manželé Soňa a Michal Hrabcovi, autoři blogu Running2.cz a ambasadoři Pumy. Byli to oni, kdo pro nás otestovali nové běžecké boty od Pumy, a byli to také oni, kdo holky zasvětil do základní lekce běhu. A přestože Zdenka i Adriana už nějaké zkušenosti měly, i tak se dozvěděly nové věci. Ono totiž u běhu na základech záleží. Klára, která se celou dobu poslední pohybové lekce workshopu bála, protože nikdy neběhala, pak byla naprosto nadšená, protože jako úplný nováček uběhla rovnou 2,5 km, a to jakoby nic.

Po běhu jsme opět doplňovali energii a znovu přišly ke slovu lahodné snacky od Ehrmann. Za nás vyhrála čokoládová příchuť. Jakou byste zvolili vy?

Tak co, nalákali jsme vás? Ukázali jsme vám, že pohyb nemusí být nuda, ale že může jít o zábavu? Je zkrátka důležité, abyste si našli takový druh pohybu, který vás bude bavit, do kterého se nebudete muset nutit a který budete dělat s chutí. A jednou za čas se odměňte novým sportovním oblečením nebo si na běh pořiďte opravdu kvalitní běžecké boty. Třeba od Pumy.

Chcete být fit? Buďte fit s Dietou.