Super vaření na workshopu Buď fit s Dietou: Vyzkoušejte zdravé recepty!

Tentokrát jsme se na workshopu Buď fit s Dietou sešli za účelem zdravého vaření a grilování. Účastnice Simona, Silvie a Kristýna si vyzkoušely spoustu nových receptů a dozvěděly se zajímavosti o grilu, přípravě dezertů a pěstování microgreens. Vybrali jsme tři recepty, o které se s vámi podělíme!

Po dlouhých týdnech chladného počasí a dešťů jsme se téměř modlili za jeden slunečný den, který by nám umožnil akci pořádat na zahradě – povedlo se! Měli jsme velké štěstí a kromě zajímavých hostů a spousty smíchu jsme si užili i sluníčko. To můžete ostatně posoudit sami, z fotek našich účastnic, které si hned zkraje workshopu vzaly stranou vizážistky a připravily je na focení.

Jak udělat lahodný dip? Podívejte se na video:

Workshop jsme zahájili netradičně přípravou dezertů s Viki Hrazdílkovou, kterou můžete znát ze soutěže MasterChef 2020. Mezitím gril master David Izák „zatopil pod kotlem“, a jakmile byly dezerty hotové a čekaly na vychladnutí, pustili jsme se do grilování. David nás po celou dobu bavil svými průpovídkami a dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí, především to, že většinu surovin grilujeme špatně. Pokud jste milovníci dobrého jídla z grilu, vřele doporučujeme jeho kurzy, které najdete na sdavidemzagrilem.cz. Celý den jsme zakončili přednáškou o microgreens, založili si vlastní pěstební misky a ochutnali výhonky mnoha druhů zeleniny a bylinek. Karel Pinkas z Fresh Greens nám odpověděl na spoustu otázek, a pokud vás microgreens a jedlé květy oslovily, dočtete se o nich v červencovém čísle Diety.

Vybrali jsme pro vás tři recepty, které si můžete připravit při grilování i jen tak. Dip ze Skyru se semínky Bonduelle se hodí k masu, rybám i zelenině. Báječný nutričně vyvážený salát zvládnete připravit během pěti minut a vše můžete zakončit odlehčenou verzí oblíbeného receptu na čokoládový chlebíček, který obsahuje bohušovický Skyr natur a celou cuketu. Všechny připravované recepty jsme samozřejmě ochutnali, a přestože jich bylo vícero, byly tak lehké, že jsme rozhodně neodcházeli přecpaní, jak to na grilovačkách často bývá.

Dip

4 díly Skyru natur

1 díl majonézy

Bonduelle mix semínek dle chuti

sůl a pepř dle chuti

výhonky řeřichy nebo ředkvičky na ozdobu

Postup: Skyr smícháme s majonézou, přidáme mix semínek Bonduelle a dochutíme solí a pepřem dle chuti. Podáváme ke grilovaným dobrotám dozdobený čerstvými bylinkami nebo výhonky.

Bonduelle salát

4 lžičky olivového oleje

2 lžičky citronové šťávy

1 lžička javorového sirupu

kůra z půlky citronu

1 šalotka

1 balení Bonduelle Mini Červené fazole

1 balení Bonduelle Mladá mrkev

sůl a pepř

ricotta a čerstvé bylinky dle chuti

Postup: V misce smícháme olivový olej, citronovou šťávu a kůru a javorový sirup. Přidáme jemně nasekanou šalotku, obě balení Bonduelle a dle chuti sůl i pepř. Na talíř rozprostřeme ricottu, na ni dáme hotový salát a ozdobíme čerstvými bylinkami.

Jak na Bonduelle salát? Podívejte se na video:

Čokochléb ze Skyru

1 a ½ hrnku strouhané cukety

1 a ½ hrnku strouhané hořké čokolády

1 hrnek hladké mouky

½ hrnku kakaa

½ hrnku třtinového cukru

1 lžička sody

1 lžička prášku do pečiva špetka soli

½ hrnku bohušovického Skyru natur

2 vejce

trochu vanilkového extraktu

Postup: Troubu předehřejeme na 170 °C a nastrouháme si 1 a ½ hrnku hořké čokolády. V míse promícháme mouku s kakaem, třtinovým cukrem, sodou, práškem do pečiva a špetkou soli. V druhé míse smícháme 1 a ½ hrnku nastrouhané cukety (vodu stačí vymačkat jen zlehka), Skyr, vejce a vanilkový extrakt. Krémovou část vmícháme do sypké, spojíme, přidáme dvě třetiny strouhané čokolády (zbytek si dáme stranou). Těsto dáme do formy vystlané pečicím papírem a pečeme jednu hodinu. Ze zbylé čokolády vytvoříme ve vodní lázni polevu a čokoládový chléb dozdobíme dle fantazie.

Jak udělat čokochléb ze Skyru? Podívejte se na video:

Už věříte, že zdravé vaření není žádná věda? Bohušovický Skyr je skvělá volba nejen do dezertů, ale i k snídani nebo svačině, třeba do práce. A Bonduelle vám ušetří čas strávený u plotny, který se obzvlášť v horkých dnech snažíme snížit na minimum. Chcete být fit? Buďte fit s Dietou.

V novém čísle časopisu Dieta najdete mimo jiné další grilovací tipy. Věděli jste například, že zeleninu máte grilovat zásadně vcelku, případně nakrájenou jen na velké kusy? Dozvíte se také, jak na grilu správně připravit lososa nebo dokonce pizzu!

Kupte si nové číslo Diety v naší on-line trafice iKiosek.cz! Dnes objednáte, zítra už ho máte ve schránce. A doprava je zdarma.