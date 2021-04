Superhrdina podle znamení: Spider-Man, či Harry Potter? Kdo vás charakterizuje?

Je těžké najít někoho, kdo by nebyl fascinován světem superhrdinů. Zachraňují nás ve fiktivním světě a inspirují k tomu, aby se reálný svět stal lepším místem. A co je možná nejdůležitější – superhrdinové nás motivují, abychom byli lepší verzí sebe samých. Každý z nás v sobě nosí nějakou hrdinskou stránku, a to i tehdy, když si myslíme, že náš život je úplně obyčejný. Který fiktivní superhrdina vás charakterizuje podle znamení zvěrokruhu?

Beran (21. 3. − 20. 4.) Superman/Supergirl Kdo jiný může být Supermanem mezi ostatními znameními zvěrokruhu než ultraodolný, odhodlaný a supermotivovaný Beran! Stejně jako Superman mají Berani auru neporazitelnosti a vždy touží být silnější a rychlejší. Myšlenka svobodného létání vesmírem je pro ně od přírody dobrodružným lákadlem a velmi se jim líbí. Pozor si ale musí dávat na „svého" Lexa Luthera a kryptonit, který by mohl omezit schopnosti Supermana (Berana).

Býk (21. 4. – 21. 5.) Neuvěřitelný Hulk Čím šílenější Hulk je, tím silnější je. Když se Hulk naštve, není ani trochu příjemný a stává se z něj šílené monstrum, které může zničit vše kolem sebe. Toto tvrzení dokonale popisuje odolného a tvrdohlavého Býka. Když ztratí klid, zdá se, že zdvojnásobí svou sílu a je schopen vymlátit ze všeho naprosté maximum. Snažte se používat tohle vše jako motivační sílu k překonávání nepříznivých situací, ne k destrukci.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Deadpool Než se stal Deadopoolem, byl jeho představitel členem speciálních jednotek. Pak se ale podrobil experimentální léčbě kvůli rakovině, zůstal sice naživu a získal schopnost samouzdravování. Bohužel ale zůstal tak trochu znetvořený. Vnitřní boj mezi hrdinou a antihrdinou rezonuje právě u Blíženců, protože i oni ztělesňují dualitu osobnosti, jakou je Deadpool. Přidejte k tomu šarm, vtip, upovídanost a impulzivní povahu a superhrdina Blíženců je na světě. Síla uzdravení a regenerace Deadpoola a bojové dovednosti jdou ruku v ruce s povahou Blíženců, kteří jsou netrpěliví, pokud život nejde dost rychle.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Harry Potter Harry se kvalifikuje jako superhrdina, jehož největší silou je schopnost milovat a vcítit se. Jeho příběh neustále ukazuje, že láska zvítězí nad nenávistí. Rak je nejemotivnější, nejcitlivější a nejsoucitnější znamení zvěrokruhu, a proto se spojuje s humánní povahou Harryho Pottera. Raci obdivují, jak dokáže Harry v Bradavicích používat kouzla pro dobro věci. I Raci si často přejí uniknout drsné realitě a pobývat ve světě fantazií. Jejich oblíbeným magickým předmětem je neviditelný plášť, protože s ním mohou pronásledovat všechny své blízké, aniž by si toho všimli!

Lev (23. 7. – 22. 8.) Flash Červené oblečení, blesky, honosné jméno a nadlidská rychlost, kterou tento superhrdina získal po vdechnutí výparů tvrdé vody. Hned od počátku se stal velmi populární postavou. A co si budeme povídat, má toho hodně společného se Lvem. Ambiciózní, sebevědomý, pyšný a dramatický hrdina, který dokáže z ničeho nic vytvořit obrovskou elektrickou bouři. Stejně jako Speedster Flash může i Lev změnit tempo během sekundy a doslova porušit přírodní zákony!

Panna (23. 8. – 22. 9.) Dr. Who (Pán času) Pokud by měla Panna na výběr, rozhodla by se, že nebude nikým jiným než nepředvídatelným, chytrým a vášnivým řešitelem problémů – Dr. Who. Pán času je humanoidní mimozemšťan z Rasy Pánů času, který cestuje ve své lodi, jež zvenku vypadá jako britská modrá policejní telefonní budka z 60. let. Se svými kumpány zkoumá vesmír a čas, řeší problémy a napravuje škody. Psychické a telepatické schopnosti Dr. Who jsou pro analyticky smýšlející Panny rozhodně atraktivní. Kromě toho nevyžadují honosné superschopnosti, aby dosáhly toho, co chtějí.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Spider-Man Spiderman cestuje po městě pomocí hedvábných pavučin s doslova elastickou přitažlivostí a rytmikou. To je něco, co je pro Váhy velmi přitažlivé. I Váhy se snaží vytvořit vyvážené a harmonické prostředí, jsou to estéti ve zvěrokruhu. Pokud jste Váhou, pravděpodobně se rádi stanete Spider-Manem, který se vyhýbá násilí, kdykoli je to možné, a místo toho raději uvězní nepřítele ve svých pavoučích sítích.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Batman Není divu, že pro Štíry je Batman hlavním superhrdinou, ke kterému vzhlížejí. Možná to souvisí s jeho gotickými vibracemi, hlubokomyslností, tajemností a poněkud poškozenou psychikou, kterou Batman trpí. Štír je podobně jako Batman ambiciózní, odhodlaný, vášnivý a tajemný, proto si vybírá superhrdinu, který je realistický, posedlý vášní a v zásadě velmi silný.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Antman / Mravenčí muž Mít velikost mravence s nadlidskou silou je úžasné. Je to jako být kulka. Můžete se zmenšit, kdykoli se vám zachce, nepozorovaně cestovat, kamkoli chcete, podzemními tunely, navštívit nejexotičtější místa a mít ta nejúžasnější dobrodružství! To je něco, co by Střelec určitě miloval. Antman je právě takový, vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, ujmout se role hrdiny a zachraňovat svět. Stejně jako Střelec, kterému jde vždy o nová dobrodružství.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Wonder Woman / Zázračná žena Než se stala princezna Amazonek Diana Wonder Woman, podstoupila trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici, která naplno využívá potenciál svých schopností. Vysoce konkurenceschopná, soucitná, bojovná a velmi odolná – taková je Wonder Woman – tedy i Kozoroh. I ten je odhodlaný a vytrvalý, bez ohledu na to, kolikrát padne, pokaždé zase vstane a jde dál. A když je Kozoroh na cestě k dosažení svého cíle, nic ho nemůže zastavit.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Thor Superhrdina Thor je inspirován severským bohem Thorem. Vodnář patří ke znamení zvěrokruhu, které miluje mytologické příběhy a starodávnou moudrost, takže se přirozeně cítí ohromen superhrdinou, který má původ právě v mytologii. Thorovo vikingské dědictví a příběh o rodinném podvodu a vykoupení excentrického Vodnáře doslova fascinuje.