Sušení potravin: Vychytávky pro zdravé a chutné zásoby

Máte-li nějaké přebytky ovoce či zeleniny, které rovnou nesníte, nemusíte je jen zamrazit nebo zavařit. Skvělou a zdravou variantu představuje sušení. Umožní vám uchovat i houby a bylinky, ale třeba i maso nebo nudle do polévky. Díky moderním technologiím si potraviny zachovají své vitaminy a minerály, a navíc ušetříte peníze i místo. Jak si vybrat správnou sušičku a na co nezapomenout při sušení? Poradíme vám!

V sušičkách můžete zpracovat prakticky všechno – od hub přes bylinky až po maso, či dokonce nudle do polévky. Snadno vykouzlíte taky chipsy, a to nejen z brambor. Moderní přístroje jsou zkrátka vychytanější než kdy dřív.

Jak to funguje?

Vlastně jednoduše a prostě. V sušičkách koluje teplý vzduch. Z potravin se odpařuje vlhkost, která je díky otvorům odváděna pryč. Díky sušičce si potraviny zachovají většinu vitaminů a minerálů, budou lehčí a skladnější, a tím pádem je můžete mít všude po ruce. A v neposlední řadě ušetříte – zpracujete všechno do posledního kousku, a taky se vám to finančně vyplatí oproti nakupování sušených plodů.

Po dokončení sušení je nutné veškerý obsah přemístit do dobře těsnicích nádob, aby se zamezilo zvlhnutí nebo vzniku plísní.

Jakou sušičku si pořídit?

1. Hranatou

Tady vzduch cirkuluje rovnoměrně, tudíž se dostane ke všem potravinám ve stejné míře. Nemusíte tedy průběh sušení bedlivě sledovat a myslet na prohazování plat. Sušit můžete i větší porce.

2. Kulatou

Mívá motor umístěný dole. Horký vzduch stoupá vzhůru, může se tedy stát, že vše, co je níž, je rychleji vysušené, než to ve vyšších patrech. Nezbývá tedy, než během procesu plata občas prohodit. Taky může hrozit, že vám šťáva bude kapat do motoru, vyřešíte to pořízením speciálního tácu. U většiny těchto typů se dají dokupovat síta a přidávat je dle potřeby.

3. Infra

Vše uvnitř se usuší rychle a zachová si maximum výživných látek a vitaminů. Záření je neškodné, bývá přirovnáváno ke slunečním paprskům.

Než se rozhodnete

Berte v potaz, po jaké kapacitě toužíte, co všechno a v jakém množství hodláte sušit. Jestli sušíte jen občas, stačí vám čtyři pět plat, pokud spíš ve velkém, klidně dvojnásobně počet plat navyšte. Jde to ale jen v případě kulatých sušiček.

Sušičky s vyšším příkonem bývají dražší, ale zase se v nich obsah rychleji vysuší. Ovšem spotřebujete více elektrické energie.

Jestli jste citliví na zvuky, i tohle při pořízení dobře zvažte. Jsou typy, které zkrátka hlučí a můžou tahat za uši.

Měli byste mít

Někdy je bohaté vybavení součástí sušičky, jindy budete muset pár dílů dokoupit. Určitě se vám ale bude hodit:

Odkapávací tác: Ochrání vnitřek před poškozením a zašpiněním.

Ochrání vnitřek před poškozením a zašpiněním. Teflonová vložka: Některé potraviny se můžou na plast nebo nerez zachytávat, takhle se tomu vyhnete.

Některé potraviny se můžou na plast nebo nerez zachytávat, takhle se tomu vyhnete. Speciální plata: Ta na drobné kousky – jsou totiž hustší, a nic jimi jen tak nepropadne, hodí se hlavně u hub nebo bylinek.

Při sušení potravin nezapomeňte: Potraviny by měly být čerstvé, bez známky poškození .

. Do sušičky vkládejte ovoce a zeleninu zbavené pecek, jádřinců, stopek .

. Plátky by měly být silné maximálně 1 cm .

. Chcete-li se vyhnout zhnědnutí, v případě ovoce, pak ho na moment namočte do citronové šťávy.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 9/23"

Text: kač