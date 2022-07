Svaly nás udržují mladé a štíhlé, spalují tuky a chrání klouby

Laicky řečeno svaly jsou hlavní „hmotou“, která drží tělo pohromadě. Jsou-li svaly pevné a trénované, bývá to na nás nejen vidět, ale také se můžeme na své tělo i v pokročilejším věku mnohem více spolehnout. Svaly, o které pravidelným pohybem náležitě pečujeme, se nám odvděčují mnohým – udržují vzhled naší kůže svěží a hladký a do jisté míry chrání kosti a klouby. Pravidelná svalová práce (cvičení i fyzická práce) pozitivně ovlivňuje ukládání vápníku v kostech a má kladný vliv na krevní oběh i hladinu cholesterolu v krvi.

Bez pohybu chřadneme my i svaly

Kdyby měli naši předci takovou zdravotní péči, jako máme my, žili by zřejmě déle a stáří by se dožívali v lepší kondici, neboť se dle odborníků hýbali až o dvě třetiny více než my. Německý institut pro výzkum krevního oběhu a sportovního lékařství provedl v minulých letech výzkum, kdy mladé sportovně aktivní mediky „uložil“ na 9 dní do postele bez možnosti aktivního pohybu. Výsledek byl překvapující: výkonnost svalů klesla o 21 procent! Svalům zkrátka nesvědčí, když příliš odpočívají.