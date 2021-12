Svatá Lucie noci upije a podle tradice nesmíte doma uklízet ani prát

Kdo byla svatá Lucie

Svatá Lucie se narodila roku 283 nebo 284 v Syrakusách na Sicílii a zemřela velmi mladá. Když ji zabili, bylo jí pouhých 20 let. Do jejího života tragicky zasáhli její rodiče, kteří ji nutili ke sňatku s pohanským aristokratem, jenž se zamiloval do Luciiných krásných očí. Lucie se ale chtěla zaslíbit křesťanskému Bohu a složila slib čistoty. Když aristokrat na svatbě trval, aby mu Lucie dokázala, jak pošetilá je jeho láska, oči si vydloubla a zamilovanému muži je nechala poslat v misce. Podle legendy se jí ale do druhého dne jako zázrakem zrak opět vrátil – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. Odmítnutý muž Lucii udal pro její křesťanskou víru, a ona tak skončila nejprve v nevěstinci a nakonec jí prokláli krk mečem.