Svatby, rozchody i nové vztahy slavných hvězd: Komu rok 2021 změnil život?

Někomu láska v době pandemie jen kvete, jiné páry tlak celé situace neustály. To platí i u celebrit, kterým láska někde přála, někde je opouštěla. Jaké nové páry vznikly v roce 2021, kdo uspořádal svatbu a kdo se rozešel?

Taťána Gregor Brzobohatá (34) a Ondřej Gregor Brzobohatý (38) Nejžhavější novinkou ohledně slavných českých párů je rozchod Taťány a Ondřeje Gregor Brzobohatých. Oba se k němu vyjádřili na sociálních sítích, a jak se zdá, rozpad vztahu inicioval muzikant a herec. „Chtěli bychom společně reagovat na zprávy, které se v souvislosti s námi objevily v posledních dnech v tisku a na internetu. Naše cesty se rozešly. Prožili jsme krásná léta, za která jsme vděčni jeden druhému. Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu. Oba doufáme, že v dalším životě najdeme své štěstí,“ napsal Brzobohatý. Vyjádření bývalé Miss World se ale trochu lišilo. Začátek textu byl stejný, pak ale Taťána dodala: „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě, a já to respektuji,“ uvedla krásná blondýnka. V rozhodnutí má údajně prsty jistá tanečnice, se kterou se Brzobohatý stýká. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Taťána Gregor Brzobohatá (@tatianagbrzobohata)

Karel Janeček (48) a Lilia Khousnoutdinova (33) To by nebyla Lilia, aby v tom nebyla nějaká magie. Kněžka a podnikatel pro datum své první svatby totiž zvolili magické datum 21. 12. 2021. Svatba se konala v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, pár oddala husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, známá ze soutěže StarDance, a oba novomanželé zvolili sněhově bílý outfit. Svatba však byla jen pro ty nejbližší, v létě pár plánuje druhý a mnohem větší obřad. Co se týče příjmení, ponechali si novomanželé každý své. „Nesouzním s tím, s touhle tradicí. Přišlo mi milé a navrhovala jsem to oběma svým manželům, že bychom si vytvořili nové příjmení. To mi dává smysl. Nová rodina, vstupujeme spolu na novou životní cestu a vytvoříme si nové příjmení. Ani jeden nechtěl, že je pro ně jejich příjmení důležité. A pro mě je moje příjmení také důležité. Takže sorry jako,“ uvedla před časem Lilia v rozhovoru pro Super.cz.

Felix Slováček (78) a Lucie Gelemová (38) Notně propíraným rozchodem se v posledních měsících stal rozpad nesourodé dvojice, kterou tvořil muzikant Felix Slováček a jeho o téměř čtyřicet let mladší milenka Lucie Gelemová. Pár spolu žil sedm let, a to i přesto, že se Slováček nikdy nerozvedl se svojí manželkou, herečkou Dagmar Patrasovou. Gelemová však toužila po své rodině, a právě proto se jejich zájmy začaly rozcházet. „Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po sedmi letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu,“ uvedla Gelemová, která i po ukončení vztahu občas dělala Slováčkovi garde. V posledních týdnech se ale situace přiostřila, a i když se známý saxofonista údajně vrátil ke své manželce, Gelemové, která začala randit s bohatým podnikatelem, začal dělat peklo a vyhodil ji z bytu, za který prý stále platil nájem. Bývalí milenci si nyní nemohou přijít na jméno. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lucie Gelemová (@luciegelemova)

Dara Rolins (49) a Pavel Nedvěd (49) Čerstvým párem na hvězdném nebi je momentálně zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd. Tedy čerstvým pro veřejnost, dvojici se podle jejích slov podařilo vztah několik měsíců úspěšně tajit. Poprvé se potkali v roce 2010, kdy byli oba patrony Pražského půlmaratonu. Pavel byl v té době už šestnáct let ženatý se svou Ivanou a Dara se rozcházela se zpěvákem kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž měla v té době teprve dvouletou dceru Lauru. Dohromady se dali ale až nyní po jedenácti letech. „Od léta se propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii,“ přiznala zpěvačka, která do Padovy poslední měsíce jezdila tvořit svou novou džínovou kolekci Vermi. „Nezlobte se, ale víc se svěřovat nechci. Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií,“ uvedla Rolins.

Jakub Prachař (38) a Sara Sandeva (24) Herec Jakub Prachař se oklepával z bouřlivého rozchodu s modelkou Agátou Hanychovou, s níž má dceru Miu, když mu přes cestu přeběhla o třináct let mladší Sara Sandeva. Dvojice spolu natáčela seriál Dvojka na zabití a jiskra přeskočila i mimo kamery. Poprvé se oficiálně ukázali společně na karlovarském filmovém festivalu, ačkoliv se o jejich vztahu spekulovalo už nějakou dobu. Sara Sandeva jejich vztah potvrdila pro primácký Showtime, když okomentovala třináctiletý věkový rozdíl slovy, že věk pro ni nikdy nehrál roli a Jakub má v sobě mladý elán. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sara Sandeva (@sarasandeva)

Nikol Štíbrová (35) a Petr Leitgeb (35) Nečekanou svatbou překvapila v květnu Nikol Štíbrová. Sympatická blondýnka, která svými příspěvky baví statisíce fanoušků na Instagramu, se za svého partnera Petra Leitgeba vdávala pouhé tři týdny před porodem druhého syna. „Že se teda ještě vezmeme, sme se rozhodli před dvěma týdny, během pár hodin sme měli termín i prstýnky, šaty sem začala shánět v neděli poté, co mi holky naznačily, že ty šedivý flitrovaný za 30 éček z internetu sou sice super, ale na mou jedinou svatbu v životě bych si možná mohla opatřit něco epesnějšího. Bylo to celý krátký, malý a milý, i s dvěma svatebčanama v břiše a mou 90letou babi, která je neskutečná a vážila na naši lehce punk svatbu cestu, nás bylo 12. Smála sem se a bulela a pak se podepsala do matriční knihy dvakrát blbě. Bylo to boží a hlavně – vzala sem si nejlepšího chlapa na světě. Díky rodino, že ste byli s náma,“ napsala Nikol na svůj instagramový profil. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený n i k o l l e i t g e b (@stibrovicnikolka)

Tomáš Třeštík (43) a Radka Třeštíková (40) Oznamovat rozchody skrz sociální sítě se stalo vyloženě trendem. Stejnou cestou postupovali i manželé Třeštíkovi, když ohlašovali svůj rozchod. Fotograf Tomáš Třeštík a spisovatelka Radka Třeštíková ukončili svůj vztah oficiálně letos na jaře. „Rád bych předešel případným nedorozuměním a množícím se spekulacím. Jak už si většina z vás asi stejně všimla, s Radkou už dlouhou dobu netvoříme pár. Jsme bohužel natolik rozdílní, že si další společnou partnerskou cestu životem v tuto chvíli prostě neumíme představit. Rozcházíme se v dobrém a bez velkých emocí, zůstáváme dál přáteli a samozřejmě milujícími rodiči našich bezva dětí,“ píše Třeštík. „Není důvod smutnit, smutné by bylo setrvávat v něčem, co nás dlouhodobě nedělá šťastnými,“ uvedl Třeštík. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomáš Třeštík (@tomastrestik)

Kazma (36) a Andrea Kalousová (25) Moderátor a producent Kazma a modelka Andrea Kalousová tvořili šťastný pár dlouhých pět let. Jejich vztah dospěl ke svému konci letos na podzim, kdy prostřednictvím Instagramu oznámili rozchod. „Je tu něco, co bychom vám rádi společně řekli. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale došli jsme ke společnému závěru náš vztah po 5 letech ukončit. Bude se normálně stávat, že nás spolu někde potkáte, ale to neznamená, že jsme se k sobě vrátili. Bude to znamenat pouze to, že teď životem kráčíme už jako přátelé. A já jsem moc vděčná za to, že to takhle může být,“ napsala Kalousová. „Jsi o 11 let mladší, a přesto jsi mě toho tolik naučila. Ukázala jsi mi, co je v životě opravdu důležité, i jak se má člověk správně dívat na svět. Dávala jsi na mě pozor, abych nesešel z cesty. A vracela mě zpátky na základnu pokaždé, když jsem si o sobě začal myslet, že jsem něco víc než jenom obyčejnej mravenec, jak jsi mi s oblibou říkávala,“ vyznal se Kazma. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Kazma Kazmitch (@kazma_kazmitch)

Jakub Vágner (40) a Claudia Darga (30) Nejznámější český rybář Jakub Vágner je čerstvě v chomoutu. Sympatický blonďák v minulosti randil s bývalou miss a modelkou Eliškou Bučkovou, jeho vyvolenou se ale nakonec stala půvabná německá tmavovláska, která závodně loví kapry. Na svůj háček pravděpodobně ulovila i Vágnera, pár se bral po pouhém roce známosti. Svatba proběhla na konci listopadu.

Andrea Bezděková (27) a Marek Lambora (26) Pouhých pár měsíců vydržel vztah herci Markovi Lamborovi a bývalé miss Andree Bezděkové. Poprvé byli fotografy odhaleni ruku v ruce letos v únoru, před pár týdny ale oznámili na sociálních sítích rozchod. „S Ájou jsme se rozhodli naši společnou cestu životem rozdělit. Ani náhodou jsme si neublížili (abych usadil ty všelijaké otazníky zpátky do tečky). Jen někdy zkrátka přijdete na to, že vás oba popohání vítr života na trochu jinou stranu. Takže teď budeme západy našich dní, s požehnáním toho druhého a s čistým srdcem, vyhlížet každý po svém,“ uvedl Lambora. „Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Rádi se máme stále, ale dnes už jen jako přátelé,“ dodala Bezděková. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Bezděková (@andreabezdekova)

Lucie Šafářová (34) a Tomáš Plekanec (39) Hokejista Tomáš Plekanec se s tenistkou Lucií Šafářovou dal dohromady krátce poté, co oznámil rozchod s manželkou a matkou svých dvou synů, zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Zasnoubili se vloni v prosinci, chvíli to ale vypadalo, že se svatbou budou otálet, rozvod s Vondráčkovou totiž stál Plekance nemalé peníze. Nakonec ale svatba v září tohoto roku proběhla. „Ty a já napořád,“ napsala Lucie Šafářová ke svatební fotce na Instagramu a přidala hashtagy svatba, rodina, láska, miluju tě a novomanželé. Jinou fotku se stejným textem na sociálních sítích sdílel i Tomáš Plekanec. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lucie Safarova (@lucie.safarova)