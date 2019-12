Svatby, rozvody a rozchody slavných: Komu se v roce 2019 změnil život?

Stejně jako ty předchozí byl i letošní rok plný dramatických milostných zvratů slavných osobností, které plnily titulní stránky společenských plátků. Vybrali jsme pro vás deset milostných událostí, které veřejnost sledovala nejvíc!

Patricie Solaříková se vdala Patricie Solaříková měla rok plný zvratů. Nejdřív po dlouhých třinácti letech skončila v seriálu Ulice, poté hned v lednu oznámila na svém instagramovém profilu zasnoubení s partnerem Tiborem Pagáčem. Svatbu stihl zamilovaný pár leště letos v lednu. Patricie s Tiborem se vzali v lese a akci se jim před novináři podařilo utajit. „Nedokážu ani popsat, jak nádherný to bylo. Především díky lidem, který s námi ten den oslavili. Obrovský dík patří Erice Jungrové, díky ní byl náš den opravdu tím nejkrásnějším a my neměli vůbec žádný starosti a jenom jsme si užívali,“ uvedla mladá paní na svém profilu. Herečka je nyní k vidění v seriálu Modrý kód a usedne do křesla porotců v pěvecké soutěži ČeskoSlovensko hledá Superstar. Celebrity bez make-upu: Poznali byste slavné krásky bez líčidel? Je to šok 30 Máte mindráky, když vidíte známé tváře, jak jim to sluší? Už…

Rytmus se oženil s Jasminou Alagič Když se rapper Rytmus rozešel s dlouholetou partnerkou, zpěvačkou Darou Rolins a začal chodit s mladou moderátorkou Jasminou Alagič, netajil se tím, že konečně poznal lásku svého života. S kráskou, která v minulosti moderovala soutěž ČeskoSlovensko hledá Superstar, jsou sice od sebe o třináct let, to jejich lásce ale nebránilo. Vzali se letos v květnu na přísně střeženém zámku v Pezinku za účasti rodiny i známých celebrit. V té době už byla Jasmina Alagič těhotná a syn s netradičním jménem Sanel přišel na svět letos v červenci. Na jeho počest složil Rytmus, slavný slovenský rapper, nový song. „Čekal jsem na tebe celý život. Když jsem poznal Jasminu, věděl jsem, že bude tvojí mámou. Stvořili jsme tě z té největší lásky. Doufám, že budeš krásný po mámě. Doufám, že budeš hrdý na to, kým jsi. Jsi náš vysněný prvorozený syn, Sanel. Buď hrdý na svou romskou a balkánskou krev. Pokud tu budeme my, nikdy nebudeš sám,“ říká v textu. Cyrus, Spears, Perry: Hvězdy, podle nichž vznikly slavné hity. Víte, které? 16 Být múzou slavnému muzikantovi dokáže zahřát u srdce snad každou…

Lady Gaga opustila partnera Dva roky trval vztah zpěvačky Lady Gaga a slavného hollywoodského agenta Christiana Carina, který zastupoval hvězdy jako Justin Bieber, Miley Cyrus nebo Simon Cowell. V době, kdy zpěvačka získala nominaci na Oscara za hlavní roli ve filmu Zrodila se hvězda a světlo světa spatřily spekulace o tom, že má poměr se svým hereckým partnerem Bradleym Cooperem, oznámila Lady Gaga rozchod s partnerem. „Prostě to nefungovalo. Vztahy někdy končí,“ uvedla zpěvačka. O tom, že tím spekulace o tajném vztahu s tehdy zadaným Bradleym Cooperem ještě více rozvířila, není třeba se zmiňovat. Přátelé slaví 25 let: Kdo koho políbil, jak se tam dostal Bruce Willis a další pikantnosti 27 Znáte seriál Přátelé v podstatě nazpaměť, tak jako další miliony lidí…

Bradley Cooper odešel od matky svého dítěte Za jeden z nejkrásnějších párů byli považováni herec Bradley Cooper a modelka Irina Shayk, kteří spolu mají dvouletou dceru Leu de Seine. I když vypadali jako šťastný a spokojený pár, jejich vztah zřejmě dostal trhliny už v době, kdy Cooper natáčel s Lady Gaga film Zrodila se hvězda, kde jejich milostné scény byly až nápadně věrohodné. Když pak spolu obě hvězdy vystoupily během udílení cen Oscar a zazpívaly hit z tohoto filmu Shallow, málokdo dokázal uvěřit, že je jejich vztah čistě platonický. První svého partnera opustila Lady Gaga, uteklo ale jen pár týdnů a svět zaplavily titulky o rozchodu Bradleyho Coopera a Iriny Shayk. Se svojí filmovou kolegyní se však herec zatím oficiálně dohromady nedal. Hvězdy 80. a 90. let: Co se stalo s Vaculíkem, Tofim nebo Penkem? 11 Určitě si ještě vzpomínáte na filmové trháky socialistického…

Agáta Prachařová se rozešla s Jakubem Prachařem Manželství modelky Agáty Prachařové a herce Jakuba Prachaře vypadalo dlouho idylicky. Před časem však začaly na světlo prosakovat spekulace o tom, že modelka s divokou minulostí si užila románek s fotografem Dereckem Hardem. I když se manželé Prachařovi dlouho tvářili, že na bulvárních drbech není ani špetka pravdy a že jsou nad situaci povzneseni, o jejich rozchodu a krachujícím manželství se mluvilo poměrně dlouho. Ač to oba vehementně popírali, nakonec k rozchodu opravdu došlo. Agáta má v současnosti nového partnera, realitního makléře Zdeňka Turka, zatímco Jakub chodí s modelkou Denisou Dvořákovou. Vánoce ale slavili společně i s dcerou Miou, Agátiným synem z předchozího vztahu Kryšpínem a jeho otcem hokejistou Markem Dopitou. Jak se natáčely komedie Slunce, seno…? Herci se opravdu fackovali a další pikantérie ze zákulisí 11 1 Také si neumíte představit léto bez slavných českých komedií režiséra…

Nicolas Cage se počtvrté oženil V březnu letošního roku si své ano v malé obřadní síni řekli herec Nicolas Cage a vizážistka Erika Koike. Už o čtyři dny později ale Cage požádal ve státě Nevada o zrušení sňatku. Jako důvod uvedl, že v době, kdy se svatbou souhlasil, byl pod vlivem alkoholu a omamných látek, a Koike ho prý do manželství vlákala podvodem. Pár spolu přitom před svatbou chodil téměř rok, ale svůj vztah se oba snažili utajit. Herec má navíc na kontě už tři manželství, přičemž pouze jedno mu vydrželo dlouhých dvanáct let. První svazek s herečkou Patricií Arquette skončil po šesti letech, o rok později se pak oženil s Lisou-Marií Presley, od sebe ale šli už po čtyřech měsících. Až s Alicí Kim spolu žili 12 let. Pár se rozešel v roce 2016. Pelíšky slaví 20 let: Jak se proslavily děti z kultovního filmu? 10 Letos je to dvacet let, kdy mohli diváci poprvé shlédnout film…

Adele se rozvedla po sedmi letech Ani zpěvačka Adele neměla zrovna jednoduchý rok. Prostřednictvím svých mluvčích v dubnu letošního roku oznámila rozvod se svým manželem filantropem Simonem Koneckim. Jejich manželství trvalo sedm let a vychovávají spolu šestiletého syna Angela. „Je to nejvážnější vztah, jaký jsem kdy v životě měla,“ tvrdila přitom v rozhovoru pro Vanity Fair v roce 2016. Už v roce 2017 se zpěvačka stáhla do ústraní, po rozvodu však byla několikrát viděna na divokých večírcích po boku svých kamarádek herečky Jennifer Lawrence a zpěvačky Taylor Swift. České sexsymboly 60. a 70. let: Co se s nimi stalo a jak vypadají? 11 1 Jména jako Brigitte Bardot, Sophia Loren nebo Claudia Cardinale jistě…

Táňa Vilhelmová a Vojta Dyk si řekli ano První máj je lásky čas a to si moc dobře uvědomili i herečka Táňa Vilhelmová a zpěvák a herec Vojta Dyk. Právě v tento den si totiž letos řekli své ano. Pro Dyka to byl první sňatek, pro Vilhelmovou už druhý. Světu tuto šťastnou novinu oznámili prostřednictvím Instagramu, kde Dyk zveřejnil fotku z jejich svatby. „Všem, kteří přejí lásku, zpíváme do světa, že jsme se 1. 5. 2019 oddali! Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková,“ bylo napsáno u příspěvku. Na svatbě nemohl chybět ani jejich šestiletý syn Alois. Vilhelmová má navíc dva syny z předchozího manželství. S o sedm let mladším Dykem se herečka dala dohromady v době, kdy spolu vystupovali v divadelní hře Bláznivý Petříček. Nejkratší svatby slavných: Jak dlouho to vydržely Britney, Kim nebo Pamela? 14 Svatby v Hollywoodu často nemají dlouhého trvání. Slavné hvězdy jsou…

Jágr a Kopřivová přiznali rozchod Málokterý vztah byl tolik mediálně propíraný a veřejností haněný jako ten, který spolu tři roky udržovali hokejista Jaromír Jágr a téměř o dvacet let mladší modelka Veronika Kopřivová. S Jaromírem už nějakou dobu netvoříme pár a nežijeme spolu. Rozhodla jsem se jít vlastní cestou. Odpovědi na otázky co, kdy, kde, proč a jak jsou čistě naše osobní věc a ostatní budou jen spekulace. Neventilovali jsme to, protože jsme měli povinnosti a práci a taky jsme potřebovali čas, abychom se se situací mohli v klidu, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnat. Každý z nás už má svůj život, ale vycházíme spolu a vzájemně se respektujeme,“ uvedla Kopřivová. Modelka už si navíc našla nového přítele, jímž je Muž roku Miroslav Dubovický. Hříšňák, Pomáda, Vlasy: Který taneční film minulého století máte nejraději? 21 1 Také milujete taneční filmy a muzikály? K shlédnutí jich je…