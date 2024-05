Blíží se neděle 12. května, Den matek. Bez ohledu na to, zda máte tu svou poblíž nebo daleko, nezapomeňte jí poděkovat za vše, co pro vás kdy udělala. Dokonce i malé gesto, jakým je poslání papírového či SMS přání, jistě každou maminku potěšíte. Pro inspiraci jsme vybrali na internetu ta nejkrásnější přání, vyberte si to své!

Milá maminko, dala jsi mi veškerou lásku, péči i sílu, co jsi měla, a i když si to neříkáme nahlas, každý den ve svém životě tě mám moc ráda. Všechno nejlepší k dnešnímu Svátku matek!

Naše milá maminko, přijmi od nás tuto kytičku za starosti a strasti, které s námi máš. Přejeme ti hlavně zdraví a úsměv na tváři. Děkujeme za vše, co nám v životě dáváš. Krásný Den matek!

Znáte historii Dne matek? Podívejte se na video:

Pravda je, mami… Pokaždé jsi měla pravdu. Díky za všechny dobré rady, i když mi chvíli trvalo, než jsem se k nim dostal/a.

V tomto jediném dni chci ti dát 365 díků! Všechno nejlepší ke Dni matek, má zlatá maminko.

Mateřská láska nezná hranic, nevyměnil(a) bych tě za nic. Skvělý je každý tvůj oběd i vypraná ponožka, škoda že trpí u toho tvá pokožka. Užij si dnešní Svátek matek, zítra už zase začne zmatek.

Nejlepší maminko na světě, šťastný Den matek! Děkuji, že jsi vrchní kuchařka, poradkyně, taxikářka, psycholožka a nejlepší všestranná maminka na světě.

S tebou se nám krásně žije, s tebou je svět fantazie. Přejeme ti, maminko naše milá, abys vždycky jen šťastná byla. Máme tě moc rádi!

Vše nejlepší ke Dni matek, nezapomněl jsem, že máš dneska svátek. Krásné je, že můžu přát té nejlepší mamince, kterou mám tak rád.

Maminko moje milovaná, děkuji ti za lásku, se kterou jsi mě vychovala. Navždy tě, maminko, mám v srdíčku a k tvému svátku posílám pro tebe kytičku.

Vše nejlepší, maminko, už nejsem malé miminko, ale pořád tě stejně ráda mám, pusinku ke Dni matek posílám.

Vše nejlepší ke Dni matek! Dala jsi mi všechno a já ti nikdy nemohu dostatečně poděkovat za všechno, co pro mě každý den děláš. Jsi nejlepší maminka na celém světě!

V bříšku jsi mě nosila, v kočárku mě vozila. Pamatuješ první zoubek? Natlučené kolínko? U všeho jsi vždycky byla, moje sladká maminko. Děkuji za tvou lásku a přeji nejkrásnější Den matek!

Krásný den je v kalendáři, všechny maminky dnes září, přejeme ti všechno nej, ať je ti tu s námi hej!

Šťastný Den matek, mami! Děkuji, že se o nás tak dobře staráš, vím, že to není vždy snadné! Miluji tě!

Ty, maminko, to se mnou vždycky myslíš dobře. Jen na to přijdu často až po určité době. Jsi jediná na světě, mám tě rád(a) a děkuji za to, že jsi mě vychovala. Hezký Den matek.

Láska je věc přehezká, zvláště když je mateřská. Díky za tvou péči, něhu, líp vyjádřit to nedovedu. Užij si svůj velký den, vždyť máš svátek dneska jen. Krásný Den matek!

Nezáleží na tom, kolik mi je let, tvé objetí je pro mě stále tím nejvřelejším a nejbezpečnějším místem na zemi! Krásný Den matek mé nejmilovanější mamince!

Máma, ta má život tvrdý, jsem však na ni za to hrdý, buď vždy hodný, tatínku, na tu naši maminku. My ji máme rádi moc od jara až do Vánoc. Všechno nejlepší k Svátku matek!

Pro maminku ke Dni matek za to, jak se o mě starala a stará. Jsi skvělá žena a můj velký vzor, mami.

Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, máš mě ráda a já tebe, moje zlatá maminko! Krásný Den matek!

Maminko, ty jsi mě vychovala, ty jsi mi první pusu dala, poprvé pohladila mé vlásky, věnovala mi spoustu lásky. Za všechno ti moc děkuju, mám tě nejradši!

Mami, miluji tě víc, než mohou slova říct. Jsi moje nejlepší přítelkyně a bez tebe bych byla ztracená. Děkuji, že jsi ze mě udělala osobu, kterou jsem dnes.

Usmíváš se, i když jsi smutná. Děláš vše, i když jsi unavená. Poskytuješ nám pohodlí, i když ho sama nemáš. Jsi tu pro nás, i když jsi nemocná. Děkujeme ti, maminko!

Maminko milá, ty jsi má víla, svou lásku dáváš a nic nežádáš. Lepší lék není než tvé pohlazení, víš, jak povzbudit, za to ti patří dík. Všechno nejlepší k Svátku matek!

Nepotřebuji slunce, které září, stačí mi úsměv na tvé tváři. Jsi jako růže, která kvete, jsi ta nejlepší maminka na celém světě.

Maminky dnes slaví a ty jsi jedna z nich, přejeme ti ze srdce lásku, zdraví, štěstí i smích.

Den matek je událost, tak si dneska užívej, jsi ta ze všech nejlepší, přejeme ti jen to nej.

Na světě je tak krásně, když tě mám někde nablízku, chováš se naprosto úžasně a pofoukáš mi každou bolístku. Díky, že jsi, mami. Vše nejlepší ke Dni matek!

Posílám ti přáníčko z lásky, ať ti nikdy nezpůsobím vrásky. Posílám ti přáníčko s růžemi, jsi ta nejlepší maminka na Zemi!

Maminko moje, mám tě moc ráda, vím, že mi vždycky kryješ záda. Nádherný svátek matek!

Moje milá maminko, nemám tě ráda jen malinko. Mám tě ráda strašně moc, vždy ti tu jsem na pomoc. Ke Dni matek přeju ti štěstí, lásku, zdraví, jsme tu jedna pro druhou, moje milá mami.Esemeskou posílám ti přáníčko a vzduchem navíc ještě pusu na líčko. Ve tváři přeji ti jen úsměv samý, vždyť dneska maminky svůj svátek slaví. Mám tě rád(a)!