Svátek matek se blíží: Jak si užít společný den s maminkou a kam vyrazit?

Romantické rande

Je vaše maminka rozvedená a zrovna ji nemá kdo vzít na romantické rande? Udělejte to vy! Uvidíte, že si to nakonec užije úplně stejně a vy také. Nemusíte vymýšlet nic složitého. Stačí ji vytáhnout na procházku, pak zajít na dobrou večeři a poté do kina na hezký film. Že se vám ještě nechce končit? Tím lépe, zajděte na skleničku do baru!