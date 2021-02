Svátek zamilovaných se blíží: Jak oslavit Valentýna, když je vše zavřeno?

Byla jste zvyklá oslavit svátek svatého Valentýna se svým partnerem romantickou večeří v restauraci, příjemnými masážemi ve wellness, v kině na romantickém filmu nebo třeba v divadle? V současné době nám bohužel není přáno si takové rozmazlování vychutnat, užít si den zamilovaných ale můžete i doma. Jak na to?

Uspokojte chuťové buňky Jestli každoročně chodíte s partnerem na Valentýna do lepších restaurací na skvělou večeři, jistě litujete, že letos to není možné. Můžete ale vzít osud doslova do svých rukou! Naplánujte si valentýnské menu podle svých chutí, nakupte suroviny a pusťte se s partnerem do společných příprav. Strávíte tak čas spolu, pobavíte se a navíc po té námaze vám bude chutnat daleko lépe! Pokud se na přípravu valentýnského menu sami necítíte, nevadí. Pokud nebydlíte na vzdálené samotě, využijte nabídek restaurací z okolí a nechte si vybrané dobroty dovézt až pod nos!

Snídaně v posteli Jelikož den svatého Valentýna letos vychází na neděli, můžete začít slavit už ráno a pořádně si to užít. Co taková snídaně do postele? Rozmazlete se s partnerem vydatným menu, sladkostmi i šampaňským s jahodami. Co na tom, že budete mít lehkou špičku? Je neděle, není kam spěchat! Užít si slastné povalování spojené třeba s romantickým filmem nebo divokým milováním můžete klidně až do oběda.

Domácí wellness Na profesionální masáž či soukromou vířivou lázeň ve wellness sice v současnosti můžete zapomenout, proč si ale takový prožitek nedopřát doma? Napusťte vanu horkou vodou, provoňte ji bohatou pěnou i okvětními lístky růží, zapalte svíčky, připravte k ruce víno či šampaňské a pozvěte partnera ke společné koupeli. Jakmile se dostatečně prohřejete, popadněte voňavý masážní olej a dopřejte jeden druhému smyslnou masáž. Na spa si ani nevzpomenete!

Připomeňte si dovolenou Jakou nejromantičtější dovolenou jste s partnerem zažili? Byla to Francie? Nebo Španělsko? Či dokonce Mexiko? Připomeňte si tyto chvíle právě na Valentýna. Vyrobte si s partnerem výzdobu ve stylu země, kde se vám líbilo nejvíc, uvařte nebo si objednejte večeři typickou pro tuto zemi, pusťte si tu správnou hudbu, najděte film natáčený v těchto místech a zavzpomínejte si na krásné momenty u fotek. Za chvíli budete mít pocit, jako byste tam skoro byli!