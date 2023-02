Svátek zamilovaných v posteli: V jakých polohách si nejvíc užijete romantiku?

Dopřejte si s partnerem valentýnský sex, který bude plný romantiky! Pokud chcete prohloubit vzájemné pouto, zkuste polohy, při kterých se klade důraz na oční kontakt, doteky a blízkost. Samozřejmě ale také nezapomeňte na něžnou předehru i dohru po milování.

Intimní splynutí Nejznámější, ale zároveň i nejněžnější je poloha misionářská. S partnerem si při ní můžete hledět z očí do očí, líbat se a plně si užívat vzájemnou přítomnost. Vaše těla budou plně propojená a přirážením se vyvíjí tlak na klitoris, takže snadněji dosáhnete orgasmu. Stačí jen to správné tempo, které bude řídit váš milovaný. Vy ho přitom můžete rukama hladit po zádech a sjet prsty až k pozadí nebo do vlasů.

Ranní probuzení Tato pozice je skvělá hlavně ráno, kdy jste oba ještě rozespalí, a nechce se vám do větší akce. Ležíte oba na boku s lehce pokrčenýma nohama a partner si vás k sobě zezadu jemně přitiskne. Vy jen rozevřete kolena, aby do vás mohl vniknout. On vám volnou ruku může dát kolem pasu, laskat vás na prsou nebo prsty dráždit v rozkroku a přitom vás něžně líbat na krku. Po akci můžete ještě chvíli ležet ve stejné poloze v objetí a užívat si slastné pocity.

Něžná jízda Pokud máte ráda situaci pod kontrolou, tak je pro vás poloha na koníčka jako dělaná. Když jste nahoře, řídíte si tempo, pohyby i hloubku průniku penisu podle sebe. Abyste si byli co nejblíže, tak by měl partner sedět, nejlépe tak, aby měl záda opřená a nohy od sebe. Vy si na něj sednete obkročmo v podřepu. Muž vás může držet za zadeček nebo se věnovat vašim ňadrům. Stejně jako při misionářské poloze jste přímo proti sobě, a tak si můžete zároveň hledět do očí a líbat se.

Na stojáka Poloha vestoje sice nepatří mezi nejpohodlnější, zato umí být romantická a mezi vámi a partnerem při ní vznikne dokonalá souhra. Muž vás totiž drží pevně ve svých rukou. Aby pro vás oba byla poloha příjemnější, může si vás opřít zády o zeď a chytit za stehna. Vy se jen držíte rukama kolem jeho ramen a rozevřenýma nohama kolem jeho pasu.