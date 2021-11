Svatomartinské kuře nadivoko místo husy nebo kachny. Zkuste rychlý recept

Svatomartinské kuře nadivoko pro všechny, kdo nemusí husu nebo kachnu. A bude to stejně sváteční, se silnou šťávou a navíc pečené na svatomartinském víně. Recept blogerky Koko najdete také na videu v úvodu článku.

Ingredience

celé kuře (farmářské či bio bude lepší, ale stačí i normální)

sůl

kořenicí směs na zvěřinu nebo mleté divoké koření

kousek másla pod základ a další kousek na marinádu na kuře

80 g slaniny

3 velké cibule

čerstvé bylinky (estragon, rozmarýn a tymián) v hojném množství (pokud nemáte, vezměte sušené)

5 kuliček nového koření

5 kuliček jalovce

2 menší mrkve

5 stroužků česneku

4 bobkové listy

lžíce hladké mouky

200 ml bílého vína (nejlépe svatomartinského)

lžíce medu

½ citronu

pár kapek worcesteru (možno vynechat)

Postup

Na pekáči, který pak půjde do trouby, rozehřejte máslo. Přidejte nahrubo nakrájenou slaninu, za chvilku pak cibuli pokrájenou na větší kousky, tymián, rozmarýn, kuličky jalovce a nového koření. Nechte rozvonět. Do pekáčku ještě přijde na kolečka nakrájenou mrkev, stroužky česneku a bobkové listy. Orestujte do zlatohněda. Mezitím kuře ze všech stran vydatně osolte a použijte mleté divoké koření nebo koření na zvěřinu, které do kuřete vmasírujte. Zeleninový základ zaprašte lžící hladké mouky a zarestujte. Zalijte (ideálně) bílým svatomartinským vínem. Už během toho, co se alkohol redukuje, posaďte do pekáčku kuře.

Ve vedlejším rendlíku vyrobte zálivku na kuře z másla, medu a šťávy z půlky citronu. Vymačkaný citron a estragon vložte dovnitř kuřete. Zálivku ohřejte, až se máslo rozpustí, přikápněte trochu worcesteru. Pekáče odejměte z tepla a polijte ho rozpuštěnou zálivkou. Místa, kde došlo k opláchnutí koření, znovu zasypte. Kuře pečte na 180 °C přikryté alobalem. Po hodině až hodině a čtvrt ho odklopte a zkontrolujte, jestli už maso dostatečně odpadá od kosti. Pokud ano, polijte ho výpekem – možná bude potřeba výpek ještě trochu zředit vodou, aby bylo šťávy dost – a vraťte do trouby už bez alobalu, klidně zvyšte teplotu na 200 °C a nechte dojít na barvu. Celý postup blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.