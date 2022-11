Do provařeného základu polévky přidáme pokrájené maso s droby, petrželku a uvařené nudličky. Kaldoun dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Podáváme s játrovými knedlíčky.

Mezitím očistíme játra, rozmixujeme je nahrubo a dáme do misky. Přidáme prolisovaný česnek, bylinky, osolíme a opepříme. Promícháme a zahustíme dle potřeby strouhankou. Připravíme tvárnou směs, ze které vytvarujeme v navlhčených dlaních malé knedlíčky. Připravenou zavářku vložíme do zbylého vroucího vývaru nebo vody a vaříme 3 až 5 minut dle velikosti.

Drůbky řádně očistíme a omyjeme. Dáme je do hrnce, zalijeme vodou a pozvolna táhneme asi 1 hodinu. Během varu odstraňujeme vzniklou tmavou pěnu na hladině. Poté přidáme očištěnou kořenovou zeleninu pokrájenou na větší kusy, rozpůlenou cibuli i se slupkou, petrželovou nať a celé koření. Táhneme další 2 hodiny. Uvařený vývar scedíme, maso obereme od kostí, droby přebereme, očistíme a společně s masem pokrájíme na menší kousky. Zeleninu dále nepoužíváme.

Pokud máte rádi více omáčky a nestačí vám vypečená šťáva a sádlo, přendejte upečenou husu do jiné nádoby, z pekáče slijte vypečenou šťávu, poprašte dno moukou, dočervena ji orestujte, pak zalijte malým šálkem vývaru z drobů. Od stěn pekáčku uvolněte přípečky a vše ještě asi 10 minut provařte. Přes sítko pak přeceďte k huse. Podávejte ji s lokšemi nebo knedlíky a zelím.

Ráno teplotu trouby zvyšte na 170 °C, husu občas podlijte výpekem, během pečení můžete také občas propíchnout kůži mezi stehny a trupem (ne do masa).

Uvařte brambory (ty můžete nechat odpočinout do druhého dne pod pokličkou) a oloupejte slupku. Oloupané brambory vložte do lisu a rozmačkejte. Pokud lis nemáte, poslouží vám dobře i struhadlo. Rozmačkané brambory osolte, přidejte mouku a vypracujte těsto. Vytvarujte z něj váleček a ten nakrájejte na stejně velké kusy. Ty rozválejte na placku. Lokše opékejte na rozpálené pánvi, dokud nezezlátnou a nevytvoří se na nich nahnědlé „puchýře“. Na konec je potřete sádlem nebo přepuštěným máslem.

1 kg brambor (typ C) 250 g polohrubé mouky sůl popřípadě vejce

Svatomartinské rohlíčky

Suroviny

500 g hladké mouky

350 ml mléka

125 g rozpuštěného másla

42 g droždí čerstvého

1 lžíce moučkového cukru

1 lžíce soli

švestková povidla na plnění

1 vejce na potření

moučkový cukr na posypání

Postup

Do mísy nasypte hladkou mouku a do důlku uprostřed vlijte vlažné mléko s rozpuštěným máslem. Přidejte rozdrobené droždí s moučkovým cukrem a solí. Nejprve rozmíchejte vidličkou všechny tekutiny a poté zpracujte vařečkou nebo kuchyňským robotem s hnětacím hákem měkké těsto. Zpracovávejte ho do té doby, až se těsto přestane lepit ke stěnám.

Těsto vyklopte na pomoučněný vál, rozdělte ho na poloviny a z každé postupně vyválejte kulatou placku silnou asi 0,5 cm. Rádýlkem nebo ostrým nožem ji rozdělte na 8 trojúhelníků (jako když krájíte dort).

Na užší stranu každého trojúhelníku dejte lžíci povidel a směrem ke špičce zarolujte rohlíček. Jeden po druhém naskládejte ve větším rozestupu na plech vyložený pečicím papírem a potřete rozšlehaným vejcem.

Svatomartinské rohlíčky pečte ihned v troubě rozehřáté na 180 °C, asi 20 minut. Po upečení je posypte moučkovým cukrem a vychladlé podávejte.