Pečení na víkend: Švestkový koláč s krémem na plech

Značkové ovoce podzimu, švestky, se představuje v neméně designovém outfitu. Koláče na plech prostě nemůžete ani letos ze svého sezonního repertoáru vynechat!
Švestkový koláč s krémem
Na 1 plech, Příprava: 70 minut + kynutí
- 125 ml mléka
- 375 g hladké mouky + na poprášení
- 1/2 kostky droždí (21 g)
- 75 g krupicového cukru
- 60 g změklého másla + na vymazání
- 1 pořádná špetka soli na obložení
- 500 g plnotučného tvarohu
- 250 g smetany ke šlehání
- 5 vajec střední velikosti
- 125 g krupicového cukru
- 50 g škrobu kůra z 1 citronu
- 10 cukrářských piškotů nebo 5-6 sucharů
- 2 kg švestek
1. Mléko ohřejte zhruba na teplotu těla. Mouku vsypte do mísy, uprostřed vytvořte důlek, rozdrobte do něj droždí, zalejte trochou mléka, posypte lžičkou cukru a přehrňte trochou mouky. Nechte zakryté na teplém místě asi 15 minut kynout.
2. Ke kvásku přidejte zbylé mléko, cukr, máslo a sůl. Zpracujte hnětačem nebo ručně do hladkého těsta a nechte je na teplém místě kynout, až zhruba zdvojnásobí objem.
3. Mezitím spolu utřete tvaroh, smetanu, vejce, cukr, škrob a citronovou kůru. Piškoty nebo suchary nadrťte nebo rozemelte. Švestky opláchněte, osušte, vypeckujte a nakrájejte na klínky. Plech vymažte máslem a troubu předehřejte na 200 °C.
4. Na lehce pomoučněné pracovní ploše těsto rozválejte a vyložte jím plech. Vytvarujte zvýšené okraje, těsto posypte piškotovými drobty, poklaďte švestkami slupkou dolů a přelijte tvarohovým krémem. Vložte do trouby, teplotu po chvíli stáhněte na 180 °C a koláč pečte asi 50 minut, až kraje zezlátnou a náplň zpevní.
Možná obměna
Švestkových koláčů v nejrůznějších podobách zná naše, ale i sousední německá a rakouská kuchyně obrovské množství. Vyzkoušet můžete i následující variaci na dané téma:
Těsto připravte podle předchozího předpisu. Na náplň spolu utřete 500 g plnotučného tvarohu, 40 g mletého máku, 250 g smetany ke šlehání, 5 středně velkých vajec, 100 g krupicového cukru.
Svařte 1/2 balíčku vanilkového pudinku s mlékem podle návodu, přimíchejte nastrouhanou kůru z 1 pomeranče, nechte trochu vychladnout a pak zatřete k tvarohu. Těsto vyválejte a vyložte jím plech, poklaďte ovocem (můžete ještě napřed potřít trochou povidel) a přelijte tvarohovým krémem. Stejným způsobem můžete koláč připravit i z jiného ovoce, například z ostružin.