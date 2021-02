Světla Svozilová: Odpůrkyně Adiny Mandlové našla smrt v kartách

Už od malička se totiž ráda předváděla a jejího talentu si všimla i přítelkyně Stanislava Kostky Neumanna, která prohlásila, že by bylo škoda, kdyby ho Světla nevyužila. Vedle herectví úspěšně vystudovala i divadelní režii. Už během studia se začala objevovat na divadelních prknech a v roce 1927 přišla nabídka, která se neodmítá. Nastoupila do Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha. Ti jí psali role přímo na tělo, a její talent tak naplno zazářil.

Mezi krasavicemi nemohla obstát

Z Osvobozeného divadla odešla v roce 1930 do Divadla Vlasty Buriana a o rok později si dala na čtyři roky pauzu. To kvůli tomu, aby mohla filmovat. V té době totiž hrála až v šesti filmech ročně! Bohužel pro ni byla právě ve filmu velká konkurence takových hereček, jako byly Adina Mandlová nebo Lída Baarová. S nimi opravdu nemohla soupeřit – nebyla sice vůbec ošklivá, ale jejich sex-appeal neměla ani náhodou. Možná i proto se traduje, že zvláště Adinu nenáviděla a po válce "jí to vrátila".

Režiséři ji obsazovali do rolí protikladných k výše uvedeným herečkám. Právě vedle Mandlové se v podobné roli objevila dokonce osmkrát! Jen si vzpomeňte na filmy Mravnost nade vše nebo Přítelkyně pana ministra a mnohé další! Tam všude byla až ta druhá. Přitom svým komediálním talentem by Mandlovou, Baarovou či Gollovou strčila pravděpodobně do kapsy. Vidět jste ji mohli ve filmech Panenka, To neznáte Hadimršku, Bílá vrána či Druhé mládí.