Světový den ledvin je 9. března: Jaké mýty o ledvinách nejčastěji kolují?

Zástava močení je opravdu příznakem závažné poruchy ledvin nebo močových cest. Normální ani velké množství moči ale není vždy zárukou dobré funkce ledvin. Velké procento nemocných s pokročilým selháním ledvin tyto potíže vůbec nemá. To je dáno tím, že tito nemocní vylučují jen určitý objem tekutin, v moči však nejsou obsaženy ony „škodlivé“ látky, kterých se tělo potřebuje zbavit, protože nefunguje správně filtrace ledvin.

Čím víc piju tekutin, tím lépe

V posledních letech se klade velký důraz na dostatečný pitný režim. Ten je pro zdraví ledvin skutečně důležitý. Nic se ale nemá přehánět. Průměrně by člověk měl přijmout dva až tři litry vody denně. Záleží přitom na jeho váze, životním stylu i pohybové aktivitě. Obecně lze říct, že dospělý člověk by měl vypít cca 20 až 40 mililitrů tekutin na jeden kilogram tělesné hmotnosti za den. Nadměrné množství tekutin pak nabourává rovnováhu organismu, především dochází ke snížení hladiny sodíku. Příznakem, že to přeháníte, může být bolest hlavy, vyšší krevní tlak, nevolnost, zvracení nebo různé otoky.