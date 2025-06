Svrab neboli prašivina může potkat i vás, hygiena imunitu nezaručí. Jak nemoc poznat a léčit?

Co je to svrab?

Svrab je kožní onemocnění, které se nevyhýbá nikomu. Nakazit se jím mohou děti, dospělí i senioři. Nejčastěji se vyskytuje v domovech seniorů, mateřských školkách, hotelích a penzionech, přičemž ohrozit vás může kdekoliv na světě.

Zákožka svrabová je mikroskopický roztoč velký asi půl milimetru, který se vám zavrtá pod kůži, v níž si dělá cestičky. Na konci každé naklade až 50 vajíček, ze kterých se po nějaké době líhnou larvy, a po dalších dvou až třech týdnech je z nich dospělý jedinec. Ten se pak vydává hloubit si vlastní chodbičky.

Zákožka přežívá pouze na těle člověka, případně zvířete. Pokud je mimo tělo, například na látce, plastech, v trávě atd., umírá do 62 hodin. Rychlou smrt jí přinesou také teploty nad 50 stupňů, a naopak teploty pod bodem mrazu. Přímé sluneční paprsky jí komplikují život.

Jak se pozná svrab? Která místa postihuje nejvíce?

Trápí vás v noci urputné svědění? Našli jste si na kůži červené pupínky, oděrky nebo skvrny? Možná se vám podaří zahlédnout pod kůží malé chodbičky s pupínkem na konci. V těchto případech se pravděpodobně jedná o svrab, jehož výskyt v Česku se zvyšuje.

Zákožka svrabová je nejaktivnější právě v noci. Velmi se jí daří v teple, vlhku a na místech se sníženou hygienickou úrovní. Nenechte se ale mýlit. I pokud si budete ruce a tělo pořádně drhnout a dezinfikovat, může si na vašich podkožních tkáních zákožka smlsnout. Odborně se tomuto stavu říká svrab čistotných. Vyhloubené chodbičky budou méně viditelné a nemoc jako takovou bude možné hůře rozpoznat.

Nejvíce postižená bývají místa, kde je struktura pokožky velmi jemná. U dospělých jde o prsty, genitálie, zápěstí, bradavky, podpažní jamky a kůži kolem pasu, pupíku a kotníků. Děti pak může potrápit na dlaních, nožních ploskách, zádech a přímo na tvářích, čele a ve vlasech.

Jaká je inkubační doba a jak dlouho být doma se svrabem?

Inkubační doba (čas mezi tím, kdy jste se nakazili a kdy se objeví první projevy) je od dvou do šesti týdnů. Jestliže jde o opakované nakažení, mohou se první projevy od kontaktu s nemocným objevit do 24 hodin. Čím více roztočů v těle máte, tím více jste nakažliví.

Pokud zjistíte, že jste nakažení svrabem, a začnete se léčit, není nutná žádná dlouhá karanténa. Bezpečné je zůstat tři dny od zahájení léčby v izolaci a následně jít zpět do kolektivu. V některých případech je možné zůstat čtrnáct dní v pracovní neschopnosti. Záleží na vašem zdravotním stavu a případně povolání, které vykonáváte.

Jak se svrab léčí a jak dlouho to trvá?

Svrab je onemocnění, které je potřeba léčit. Bez vhodné léčby může dojít k přemnožení roztoče v těle hostitele, což povede ke zdravotním komplikacím. Návštěva lékaře kvůli svrabu rozhodně není nic, co by ve vás mělo vyvolávat pocity studu. Lékař vás zná a jistě dokáže odhadnout, jaký je původ této nemoci ve vašem těle. Ve většině případů se nakazíte náhodně a spouštěcím mechanismem není nízká úroveň hygieny. Pokud si je lékař jistý, že jde o svrab, okamžitě zahájí vhodnou léčbu a výskyt nemoci nahlásí na spádovou hygienickou stanici. Nejsou-li příznaky jasné, může odebrat vzorek vaší kůže a poslat jej na rozbor.

Běžně pokročilé onemocnění se léčí dvěma speciálními mastmi, jež jsou na lékařský předpis. Jde o krém s účinnou látkou Permethrin. Aplikuje se jednorázově na celé tělo od brady dolů. Po dvanácti hodinách jej můžete smýt. V případě nutnosti lze tento postup zopakovat. Další variantou je mast se sírou, která je velmi aromatická, tudíž není moc oblíbená. Koncentrace síry se určuje podle věku postiženého a případně stavu pokožky. Mast opět rozetřete na celé tělo kromě hlavy a po osmi hodinách smyjete. Tento postup provádíte tři až pět dnů za sebou. Sírová mast je vhodná pro děti, kojící a těhotné ženy.

Trápí-li vás velké problémy, může vám lékař předepsat speciální tablety. Samozřejmostí jsou také léky proti urputnému svědění, které s sebou toto onemocnění přináší. Jde o léky na alergii (antihistaminika nebo kortikoidy) a také hojivé krémy na podrážděná místa. Při léčbě počítejte s tím, že vás příznaky svrabu mohou trápit i další tři měsíce. Léčit by se měli všichni členové domácnosti včetně těch nepříznakových.

Co na svrab bez předpisu?

V lékárnách se vám podaří sehnat sírovou mast, která by mohla první příznaky svrabu zahnat. Naopak sírové mýdlo vám se svrabem vůbec nepomůže. V některých odlehlých částech světa používají nakažení olej z čajovníku (tea tree), neemový olej, aloe vera, kajenský pepř nebo hřebíčkový olej. Pokud ale můžete, konzultujte svůj stav a případný postup léčby s odborníkem.

Kdy je svrab nakažlivý a je možná prevence?

Zákožka svrabová na vás nepřeskočí, podáte-li si ruku s nakaženým. Přece jenom je to malý roztoč, kterému chvíli trvá, než se pohne z místa na místo. Častým způsobem nakažení tak je spaní v infikovaných lůžkovinách a použití ručníků, kde již zákožka čeká na svého hostitele. Pozor si dejte také na to, že jde o sexuálně přenosnou nemoc.

Všeobecně se doporučuje často si mýt ruce a hodně větrat. Pokud přijdete na to, že jste byli v kontaktu s nakaženým nebo on byl naopak v prostředí, kde jste vy trávili nějaký čas, je nutná důsledná dezinfekce: všechny textilie vyperte na 60 stupňů, přežehlete je nebo dejte do sušičky. V ideálním případě na ně další tři dny nesahejte. Boty umístěte na 24 hodin do mrazáku nebo je pět dní neobouvejte.

Předměty a oblečení, které nelze vyprat, vložte do igelitových pytlů a nechte je tam až tři dny. Snažte se denně prát, udržovat v domě čistotu a dbejte na to, aby každý člen rodiny měl svůj vlastní ručník. Jestliže jste jeli někam autem, nechte ho tři dny stát v garáži nebo všechny potahy důkladně vysajte. Použít můžete také vhodný insekticidní přípravek – ten poslouží i k dezinfekci pohovek a koberců. Alternativou je použití napařovací žehličky.

Svrab u dětí

Poslední dobou se výskyt svrabu v našich mateřských školkách výrazně zvýšil. Postihne-li svrab děti, je to pro ně velmi nepříjemný druh kožního onemocnění. Chodbičky hledejte ve vlasech, na hlavě, zádech nebo spodní části nožiček. Léčba a nutnost návštěvy lékaře je v těchto případech nezbytná.

Svrab u zvířat

Také vašeho zvířecího miláčka může svrab nemile překvapit. Nejčastěji bývají nakažení psi, kočky, koně, morčata, fretky, kozy a prasata. Léčba je u každého zvířete jiná, vždy je ale vhodné navštívit veterináře, aby stanovil vhodnou formu léčby. Může jít o postřik kůže, injekce nebo tablety.

Jak uvádí web Mojezdraví.cz, „...kromě zákožky svrabové se u zvířat může objevit také původce nemoci, kterému se říká strupovka ušní. Ta způsobuje onemocnění zevního zvukovodu, zvané ušní svrab, projevující se hlavně intenzivním svěděním v uších a v pokročilém stadiu i zánětem zvukovodu. I v tomto případě je třeba léčbu konzultovat s veterinářem.“

Zdroje: autorský článek, mojezdravi.cz