Stylová jako Pařížanka. 5 věcí, které dělají Francouzky jinak, aby byly přirozené a nadčasové

Jak na to? Důležité je objevit svůj vlastní styl a vytvořit si jakousi uniformu, ve které se cítíte a vypadáte skvěle, a nebát se kombinovat. Konkrétně si pro začátek pořiďte nestárnoucí kousky, jako jsou bílé tričko či košile, džíny a lodičky na nižším podpatku.

PRAVIDLO KRÁSY

Nepřehánějte to s líčením, místo toho se více zaměřujte na péči o pleť, na té si Francouzky zakládají. Sama víte, že zdravá pokožka je klíčem k úspěchu, takže se důkladně odličujte, používejte vhodnou pečující kosmetiku, a spíš než do několika líčidel zainvestujte do kvalitního krému, řasenky a rudé rtěnky. Ty k těmto ženám neodmyslitelně patří. Líčení má být co nejvíce přirozené a jen lehce zvýraznit vaši jedinečnost a fakt, že jste dokonalá taková, jaká jste.

PÉČE O PLEŤ

Francouzky ji považují za investici do budoucnosti, a tím pádem do sebe sama, proto ji rozhodně neberou na lehkou váhu. U produktů dávají přednost těm s přírodními ingrediencemi, a kromě jejího důkladného čištění šetrnými přípravky a používání lehkých, avšak výživných krémů s SPF nedají také dopustit na termální vodu, balzám na rty a samozřejmě i kvalitní parfém.

ŽENSKOST A NADČASOVOST

Pokud by se měl jejich způsob oblékání vyjádřit jen jedním slovem, pak by jím byla nenucenost. A v neposlední řadě je jejich velkou předností to, že zbytečně nepodléhají módním výstřelkům, místo toho raději zainvestují do nestárnoucích, lety ověřených či luxusnějších kousků, které se pak u nich mnohdy dědí z generace na generaci. Kvalita u nich vyhrává nad kvantitou.

A jaké další kousky si pořídit do své „uniformy“, kterou jsme vám lehce nastínily a jejímž zastáncem byl jeden z nejuznávanějších módních návrhářů Karl Lagerfeld, který neustále nosil bílou košili s vázankou a černý oblek? Určitě si pořiďte i kvalitní polobotky, bílé tenisky, dobře padnoucí černé sako, oversized (volný) kabát či trenčkot, tedy druh lehkého pláště s páskem, jaký nosila ve filmech Audrey Hepburn, džíny s vysokým pasem, jednoduchý svetr, elegantní doplňky a kabelku. Doplňky bývají nejčastěji onou položkou, do které rády zainvestují. Ještě si pořiďte elegantní brýle, a máte hotovo.

POŽITKÁŘKY KAŽDÝM COULEM

Croissant ke snídani a po městě jedině s bagetou v ruce, ideálně na kole! I s ohledem na to prý kdysi francouzský návrhář Louis Vuitton navrhl jednu ze svých ikonických kabelek Neverfull, do které se vejde i menší nákup z trhu, láhev kvalitního vína a další nezbytnosti. V jídle si totiž Francouzky rády dopřávají, a když už, tak pořádně, takže rády volí kvalitnější produkty, sýry i maso, a ve svém jídelníčku hlavně neopomíjejí čerstvou zeleninu, kterou cestou z kafe či aperitivu v jedné z mnoha kaváren koupily na místním trhu.

FRANCOUZSKÁ PŘIROZENOST

Základem jejich stylu je přirozenost, ať už opravdová, či uměle vytvořená, pomocí které zvýrazňují své ženské přednosti a jedinečné rysy, ale tak, aby to ve finále vypadalo, že jen vstaly a šly. Ledabyle rozpuštěné vlasy či drdol, lehký make-up, který působí jako kdyby se ani nelíčily, rády oživí výraznou rtěnkou, kterou nanášejí prsty, aby i po jejím použití působily nenuceně. Jsou hrdé, takže dávají na odiv i případné nedokonalosti, které prezentují jako osobnostní rysy krásy, díky nimž se odlišují. Voilà, a jste jako Francouzka. Teď znáte všechny základní fígle k tomu, abyste mohla být tou obdivovanou, rafinovaně svůdnou ženou, která si může takřka podmanit svět. Tak směle do toho!