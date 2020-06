Sylva přitvrdí vůči Týně, chce jí dostat ze statku. Jenže se přitom takhle znemožní

Celou dobu chtěla Sylva co nejdřív vypadnout ze statku a dostat se do města, poté, co dohodli se Štěpánem svatbu, chce naopak vyštípat Týnu a sama statek převzít. Jenže to musí začít pracovat. Práce a Sylva, to ale nejde dohromady. Co se jí stane? A co dalšího čeká obyvatele Slunečné tento týden?