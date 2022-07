Syndrom karpálního tunelu: Jak ho poznat a jaká je prevence?

Chiropraktik je odborný lékař, není to žádný alternativec. Pokud…

Nejlepší prevencí je samozřejmě to, že se během práce nepřetěžuje zápěstí stereotypními pohyby či ruce nenecháváme dlouho v jedné poloze. Při práci je proto dobré si dělat krátké přestávky na uvolnění, protažení a protřepání rukou a prstů. Důležité je také dodržovat pravidla správného sezení u práce na počítači včetně uspořádání pracovní plochy. Místo klasické myši používejte ergonomickou. Pomoc také může, když do práce „zapojíme“ i druhou ruku. Například se naučíme držet PC myš nedominantní rukou tzn. pravák bude pracovat i levou rukou.

Postihuje více ženy

Syndromem karpálního tunelu trpí více ženy, a to až 4x častěji než muži. Je to dáno tím, že mezi rizikové faktory vzniku patří i hormonální změny, jako je užívání antikoncepce, těhotenství či menopauza. Dalším důvodem může být i to, že ženy mají obecněji drobnější ruce než muži a při práci si je mohou více přetížit.