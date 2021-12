Tahle technika vás okamžitě zbaví úzkosti. Znáte ji?

Když člověk cítí úzkost, ztrácí kontrolu sám nad sebou. Obvykle to probíhá na nevědomé úrovni, není to něco, co dokážeme ovlivnit. Proto je dobré trénovat všímavost neboli mindfulness, která je účinnou součástí procesu opětovného „připojení se“ k sobě samému. Zároveň je také úžasnou možností, jak snížit úzkostné stavy. Prostě se naučte znát sami sebe, pozorujte se, abyste poznali, že na vás přichází úzkost, a dokázali včas zasáhnout.

