Hodně pokročilí pak provádějí také dvojitý fisting, při kterém se jedna ruka zavede do análního otvoru a druhá do vaginy. Praktika by měla být bezbolestná, musí se ale natrénovat a provádět s citem, aby nedošlo k poranění. Pokud je fisting prováděn správně, může vám přinést zcela nové pocity naprostého naplnění a zároveň vám přivodit i nevídaný orgasmus.

Dobře si rozmyslete, zda chcete fisting opravdu vyzkoušet a nedělejte to jen pro potěšení partnera. „Nejdůležitější je oboustranný souhlas. Oba partneři by měli chtít fisting vyzkoušet z vlastní vůle. Souhlas zároveň můžete kdykoli odvolat z jakéhokoli důvodu,“ upozorňuje Michaela Hrubá z e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz.

Postupujte pomalu

Abyste si to užila, tak rozhodně nikam nespěchejte a zaměřte se nejdřív na předehru. „Aby fisting nebolel, jděte na to pomalu. Vyhraďte si dostatek času. Nejprve se na sebe nalaďte, dejte si společnou sprchu, masáž, užijte si vzájemné doteky. Vychutnejte si nejprve klasické milování nebo dlouhou předehru a až budete oba chtít, začněte se zasunováním jednoho až dvou prstů. Pravidelně přidávejte lubrikant,“ říká Michaela Hrubá a dodává: „Fisting by měl být založen na postupném uvolňování, proto prsty hned nezasouvejte hluboko a raději vsaďte na pomalé krouživé pohyby. Při vaginálním fistingu palec mějte stále opřený o klitoris a pomalu zasunujte prst po prstu – mějte je co nejtěsněji u sebe.“

Při každém dalším kroku spolu komunikujte a naznačte partnerovi, jestli může pokračovat nebo naopak brzdit. „Nic se neděje, pokud to napoprvé nevyjde. Trénujte pomalu a postupně. Nespěchejte, vždy se posuňte jen o malý kousek, jemně. Pokud je to partnerce příjemné, schovejte palec do dlaně a zasuňte do pochvy celou ruku. Nikdy nepoužívejte sílu ani rychlé pohyby,“ dodává odbornice.