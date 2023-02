Někteří experimentátoři se rádi oddávají análnímu sexu. Možná jste si všimla, že stimulace spojení mezi řitním otvorem a genitáliemi je pro většinu mužů vysoce vzrušivá. Když vám při orálním uspokojování náhodně zabloudí jazyk do otvoru, mužná chlouba na to okamžitě reaguje.

Předtím, než se pustíte do tohoto experimentu, rozhodně doporučujeme osprchovat se. Použijte prst k tomu, abyste zbavila řitní otvor veškerých nečistot, a to i těch, které se nacházejí hlouběji. Pro orální stimulaci není úplně nutný celkový rektální výplach, ale pokud máte možnost, klidně ho proveďte. Totéž doporučte i partnerovi, pokud chce, abyste mu rimming provedla.

Pozor na double dip

Toto pravidlo se týká análního sexu stejně jako rimmingu. Pokud vám bude přítel poskytovat toto orální uspokojení, je důležité, aby dodržoval pravidlo týkající se hygieny. V řitním otvoru mohou přebývat bakterie, které jsou velice nebezpečné, pokud by se dostaly do vaginy. Mohly by způsobit nepříjemné záněty. Proto pokud se věnuje řitnímu otvoru, je třeba zůstat tam a před stimulací vaginy je třeba vypláchnout si pusu. Platí to samozřejmě u obou partnerů, obzvlášť pokud si toto potěšení budete poskytovat navzájem.

