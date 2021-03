Tajemství hlubokého hrdla: Jak partnerovi udělat dobře technikou zvanou deep throat?

Pryč s dávivým reflexem

Dávivý reflex je to, čeho se ženy nejvíce obávají, i toho se však můžete zbavit. Jedním z triků, který zabírá, je promasírovat si zvenčí krk. Potřebujete ho uvolnit, aby se odstranilo jakékoliv sevření, které vám může vehnat slzy do očí, případně žaludeční šťávy do úst. Postupujte pomalu, jak vám krk dovolí, nikde není řečeno, že to musíte zvládnout napoprvé. Další problém může nastat ve chvíli, kdy partnerův penis narazí na ústí hrdla, kde se setká s odporem. Nepanikařte, uvolněte se a pokuste se víc vypláznout jazyk, aby se průnik vyrovnal.