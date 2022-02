Tajemství staré bambitky 2: Těšte se na nového Tomáše Holého v sukních!

Když před deseti lety vznikl film Tajemství staré bambitky, stal se okamžitě jednou z nejúspěšnějších pohádek vůbec. Teď přišla do kin dvojka, která je volným pokračováním. Těšit se můžete na loupežníka Karabu v podání Ondřeje Vetchého, dva záporáky – vychytralé rádce Ference a Lorence, které si opět zahráli Miroslav Vladyka a Jiří Lábus, Tomáše Kluse jako krále Jakuba, ale také na nové postavy včetně malé princezničky Johanky v podání Valentýny Bečkové, jejíž talent přirovnávají k Tomáši Holému. Podívejte se na ukázku a velkou fotogalerii.

Ondřej Vetchý: Podruhé Karaba Podmínkou, aby pohádka mohla vůbec vzniknout, bylo, že klíčoví herci z původního filmu s natočením pokračování souhlasili. Jednou z hlavních rolí je právě postava Karaby, kterého v prvním díle ztvárnil Ondřej Vetchý, který přijal roli i v pokračování. „Ondra Vetchý je pro mne jeden z důvodů, proč jsem chtěla do Bambitky jít. Je to úžasný herec, úžasný muž a já jsem s ním ještě nikdy pořádně déle netočila,“ přiznala Veronika Khek Kubařová. Podívejte se na ukázku z filmu Tajemství staré bambitky 2:

Václav Noid Bárta: Podkoní i skladatel Václav Noid Bárta měl v pohádce hned dvě povinnosti. Zaprvé k ní složit hudbu a zadruhé zahrát roli podkoního Václava. To je trochu jednoduchý vesnický chlapík, který snadno naletí na sliby intrikánů Ference a Lorence a pomáhá jim v jejich lumpárnách. Jak sám Noid říká, bylo pro něj ctí spolupracovat s tak skvělými hereckými partnery. „Pokud je v některých scénách Václav trochu vykulený, tak je to tím, že s úžasem hledím na ty velké herce – Ondřeje Vetchého, Jiřího Lábuse a Miroslava Vladyku,“ přiznal s úsměvem Noid. Na písničkách k filmu začal pracovat již před natáčením, následně pak vznikala filmová hudba. „Písničky vznikaly přes dva měsíce, pak přišla ta relativně lehčí část práce, a to scénická hudba, protože ta témata již byla rozpracovaná v písničkách, které byly první. Takže jsem na ně mohl navázat. Je to vlastně taková malba a já jsem po skončení natáčení ve studiu začal malovat. Chtěl jsem hudbu trošku přiblížit tomu, co znáte z disneyovek, použít i velké scénické pasáže, aby hudba na diváka z plátna doslova sahala. Pohádka je výsostně filmová a hudba k ní musí být také taková,“ uvedl Václav Noid Bárta. Princezna se zlatou hvězdou Marie Kyselková: Muž ji podváděl, syn bral drogy 9 2 Patří mezi jednu z nejkrásnějších filmových princezen a v jejích…

Veronika Khek Kubařová: Z princezny královnou Princeznovské role Veronice Khek Kubařové vyloženě sedí. V Tajemství staré bambitky ale „povýšila“ na královnu. Je to však královna smolařka, všechny případné ženichy odradí, ve vládnutí je také poněkud nezkušená. „Točit takhle na zámku byl pro mě splněný sen. Dětský. Protože, když jsme jako malí chodili na hrady a zámky, všude byly zátarasy a provazy, kam už se nesmí. A teď člověk díky pohádce může jít a může se opatrně dotknout těch věcí, těch zlatých ozdobných ornamentů a je to fakt krásný. Když jsem přišla poprvé, tak jsem fakt měla takovou chvilku, kdy jsem jen civěla, protože to je opravdu neuvěřitelná nádhera – ten strop, ta kopule, to zlato všude a sedla jsem si na trůn, což taky samo o sobě dává člověku nějaký pocit, v tom prostoru uprostřed…“ popsala během natáčení Veronika Khek Kubařová. Slavní čeští princové: Čím nás dostali a co je s nimi teď? 14 3 Vánoce bez pohádek, to je jako stromeček bez ozdob. Jedno bez druhého…

Valentýna Bečková – Tomáš Holý v sukních Ještě jí není ani devět let, a přece se v posledních dvou letech zařadila k nejobsazovanějším českým herečkám. Valentýna Bečková je díky svému přirozenému hereckému talentu a výřečnosti srovnávána s legendárním Tomášem Holým. V pohádce Tajemství staré bambitky 2 hraje zvídavou princeznu Johanku. Její rodiče si zahráli Tomáš Klus a Kamila Janovičová, jejího dědečka Ondřej Vetchý. „Říkám to úplně všude, já jsem se do ní úplně zamiloval. Asi jsem nehrál s talentovanější herečkou, ona je taková neposkvrněná,“ říká o své malé partnerce z pohádky Tomáš Klus. Valentýnka začala ve čtyřech letech účinkovat v reklamách, v celovečerním filmu se poprvé objevila v roce 2019, a to v diváckém hitu Ženy v běhu. Zahrála si ve dvou filmech Marty Ferencové – Příliš osobní známost a Přání Ježíškovi a v komedii Láska na špičkách. 8 typů pohádkových princezen, které stále milujeme 8 Během vánočních svátků se to v televizi jen hemží pohádkami. Určitě…