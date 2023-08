Tajemstvím zahalený pegging: Sex jen pro fajnšmekry, nebo pro každého, kdo se nebojí experimentů?

Termín pegging vám nejspíš nic neříká, určitě jste ale na tuto sexuální praktiku někde už narazila. Pravděpodobně jste ji viděla v nějakém pornofilmu, možná vás o ni požádal dokonce i váš partner. O co přesně jde a proč to muži vůbec chtějí?

Co je pegging Jde o sexuální praktiku, při které žena proniká partnerovi do řitního otvoru prstem, dildem nebo takzvaným strap-on dildem, což je postroj s připínacím dildem, který si žena nasadí. Tento druh heterosexuálního sexu se řadí mezi BDSM praktiky, což ale neznamená, že by pegging měl partnera bolet.

Pokračování 2 / 5 Dráždění prostaty Jde o to, že se při dráždění konečníku stimuluje i takzvaný mužský bod G, tedy prostata. Je to žláza velikosti vlašského ořechu a je umístěna na spodní straně močového měchýře. Nahmatáte ji prsty právě uvnitř řitního otvoru asi pět centimetrů na přední straně. Stejně jako vaginální bod G i prostata reaguje na tlak a masáž. To můžete provádět právě zevnitř peggingem nebo zvenku na hrázi (mezi řitním otvorem a šourkem). Tato žláza je zodpovědná za vytlačování spermatu, takže během ejakulace pak můžete cítit, jak pulzuje.

Pokračování 3 / 5 Jak na to Inspirovat se můžete v pornofilmech. Ty by ale rozhodně neměly být přesným návodem. Je třeba si uvědomit, že porno nemá nic společného se skutečným sexuálním životem, proto se řiďte především tužbami svého partnera. Zeptejte se ho, jak přesně by to chtěl, a erotické pomůcky vybírejte společně. Také při stimulaci vnímejte, jak na vaše dotyky reaguje. Nezbytností je samozřejmě lubrikant.

Pokračování 4 / 5 Buďte trpělivá Zvlášť pokud jste v peggingu oba začátečníci, rozhodně nikam nespěchejte. Nejprve objevujte, co partnerovi dělá dobře. Začněte pomocí prstů, kterými i lépe zjistíte, kde přesně a jak svého partnera dráždit. Teprve pak zapojte do hry dilda. Nenechte se odradit, pokud hned napoprvé neuspějete. Klidně hrátky s dildem přerušte a po nějaké chvíli to zkuste znovu. Pokročilí můžou rovnou přejít k sexu se strap-on dildem, což jsou buď kalhotky, nebo speciální postroj, na němž je připevněné dildo, a tento postroj si oblečete. Při akci pak v podstatě napodobíte muže při klasickém sexu zezadu. Nejspíš vám chvíli bude trvat, než se do toho dostanete. Pomoci vám může, když se vyhnete rotacím boků a budete se soustředit jen na zasouvání a vytahování dilda. Určitě na to nejděte hned zhurta a přes sílu. Začínejte pomalými pohyby.

Pokračování 5 / 5 Dbejte na hygienu Jde přece jen o druh análního sexu, a proto byste neměla zapomínat na hygienu. Z tohoto důvodu je lepší v sex shopu koupit látkový postroj namísto koženého, protože ho pak můžete bez problému vyprat v pračce. Po sexu se určitě vysprchujte a při hrátkách se případně podložte ručníkem. Pro jistotu můžete použít i gumové rukavice. Dildo poté vydezinfikujte a postroj vyperte.